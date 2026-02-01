Рейтинг@Mail.ru
Власти Камбоджи задержали иностранцев в мошенническом онлайн-центре
07:09 01.02.2026 (обновлено: 07:51 01.02.2026)
Власти Камбоджи задержали иностранцев в мошенническом онлайн-центре
Власти Камбоджи задержали иностранцев в мошенническом онлайн-центре
2026
В Камбодже задержали 2044 иностранца в мошенническом онлайн-центре

БАНГКОК, 1 фев - РИА Новости. Власти Камбоджи провели в субботу рейд в крупном мошенническом колл-центре, располагавшемся на территории казино в городе Бавет, провинция Свайриенг, и задержали 2044 иностранца, сообщает в воскресенье камбоджийская газета Khmer Times.
"Утром 31 января 2026 года специализированные подразделения Национальной полиции начали операцию по пресечению деятельности крупного центра онлайн-мошенничества в городе Бавет, провинция Свайриенг. В операции приняли участие более 700 полицейских. В результате операции была пресечена деятельность мошеннического колл-центра на территории комплекса казино Van Cheung, состоящего из 22 зданий и строений, и задержаны 2044 иностранных работника колл-центра", - говорится в публикации издания.
По информации газеты, среди задержанных иностранных подозреваемых - 1792 гражданина Китая, 177 граждан Вьетнама, 179 граждан Мьянмы, 30 граждан Непала, пять жителей Тайваня, один гражданин Малайзии, два гражданина Лаоса, 36 граждан Индии и один гражданин Мексики.
Полиция Таиланда - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
"Не бьют только по лицу". Как россиянок превращают в рабынь в Азии
4 октября 2025, 08:00
 
