Власти Камбоджи задержали иностранцев в мошенническом онлайн-центре

БАНГКОК, 1 фев - РИА Новости. Власти Камбоджи провели в субботу рейд в крупном мошенническом колл-центре, располагавшемся на территории казино в городе Бавет, провинция Свайриенг, и задержали 2044 иностранца, сообщает в воскресенье камбоджийская газета Khmer Times.
"Утром 31 января 2026 года специализированные подразделения Национальной полиции начали операцию по пресечению деятельности крупного центра онлайн-мошенничества в городе Бавет, провинция Свайриенг. В операции приняли участие более 700 полицейских. В результате операции была пресечена деятельность мошеннического колл-центра на территории комплекса казино Van Cheung, состоящего из 22 зданий и строений, и задержаны 2044 иностранных работника колл-центра", - говорится в публикации издания.
