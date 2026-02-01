https://ria.ru/20260201/futbolistka-2071557145.html
Бывшей футболистке "Крыльев Советов" диагностировали онкологию
Бывшая футболистка самарских "Крыльев Советов" сербка Мария Вукович проходит лечение от онкологического заболевания, сообщает Telegram-канал клуба. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
