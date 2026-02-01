Рейтинг@Mail.ru
Бывшей футболистке "Крыльев Советов" диагностировали онкологию
15:41 01.02.2026
Бывшей футболистке "Крыльев Советов" диагностировали онкологию
Бывшая футболистка самарских "Крыльев Советов" сербка Мария Вукович проходит лечение от онкологического заболевания, сообщает Telegram-канал клуба. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
спорт, россия, крылья советов
Футбол, Спорт, Россия, Крылья Советов
Экс-футболистка «Крыльев Советов» Вукович проходит лечение от рака

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Бывшая футболистка самарских "Крыльев Советов" сербка Мария Вукович проходит лечение от онкологического заболевания, сообщает Telegram-канал клуба.
"От лица клуба искренне желаем ей сил, стойкости и скорейшего восстановления. Мы поддерживаем Марию в этот непростой период и верим, что она справится с этим испытанием", - говорится в сообщении.
Вукович 35 лет, в 2025 году она провела за "Крылья Советов" 21 матч, в которых забила четыре мяча. Ранее в России нападающая также выступала за команду "Рязань-ВДВ".
Евгений Алдонин - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Алдонин заявил, что у него есть шансы справиться с тяжелым заболеванием
24 ноября 2025, 18:57
 
ФутболСпортРоссияКрылья Советов
 
