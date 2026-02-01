https://ria.ru/20260201/ekaterinburg-2071531415.html
В Екатеринбурге задержали молодых людей, пугавших прохожих оружием
В Екатеринбурге задержали молодых людей, пугавших прохожих оружием - РИА Новости, 01.02.2026
В Екатеринбурге задержали молодых людей, пугавших прохожих оружием
Троих молодых людей задержали в Екатеринбурге за то, что они пугали прохожих оружием, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Росгвардии. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T12:05:00+03:00
2026-02-01T12:05:00+03:00
2026-02-01T12:05:00+03:00
происшествия
екатеринбург
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750064709_0:113:3433:2044_1920x0_80_0_0_7a41353e97e04a634de2a44750a900be.jpg
https://ria.ru/20251106/skoraya-2053216438.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750064709_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5c516d5c1e6c7c9a6f02282b66d75713.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Екатеринбург, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Екатеринбурге задержали молодых людей, пугавших прохожих оружием
В Екатеринбурге Росгвардия задержала 3 пугавших прохожих оружием молодых людей