В Екатеринбурге задержали молодых людей, пугавших прохожих оружием
12:05 01.02.2026
В Екатеринбурге задержали молодых людей, пугавших прохожих оружием
Троих молодых людей задержали в Екатеринбурге за то, что они пугали прохожих оружием, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Росгвардии. РИА Новости, 01.02.2026
происшествия
екатеринбург
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
екатеринбург
Новости
ru-RU
происшествия, екатеринбург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Екатеринбург, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Екатеринбурге задержали молодых людей, пугавших прохожих оружием

В Екатеринбурге Росгвардия задержала 3 пугавших прохожих оружием молодых людей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Троих молодых людей задержали в Екатеринбурге за то, что они пугали прохожих оружием, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
"На пульт централизованной охраны поступило сообщение о том, что трое молодых людей пугают прохожих оружием. Для установления всех обстоятельств... было направлено два наряда вневедомственной охраны, где информация подтвердилась. Соблюдая все меры предосторожности, сотрудники Росгвардии задержали троих молодых людей и передали их по приезде следственно-оперативной группе полиции", - рассказала собеседница агентства.
Как уточнили журналистам в городском управлении МВД, изъятые у задержанных предметы направлены на исследование, по факту инцидента проводится проверка.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
