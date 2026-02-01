Рейтинг@Mail.ru
Двоеглазова сравнила победу в прыжковом турнире с серебром ЧР
Фигурное катание
Фигурное катание
 
18:46 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/dvoeglazova-2071578937.html
Двоеглазова сравнила победу в прыжковом турнире с серебром ЧР
Двоеглазова сравнила победу в прыжковом турнире с серебром ЧР - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Двоеглазова сравнила победу в прыжковом турнире с серебром ЧР
Фигуристка Алиса Двоеглазова заявила журналистам, что не хочет считать титул чемпионки России по прыжкам компенсацией за серебряную медаль декабрьского... РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-02-01T18:46:00+03:00
2026-02-01T18:46:00+03:00
фигурное катание
алиса двоеглазова
алиса двоеглазова
Фигурное катание, Алиса Двоеглазова
Двоеглазова сравнила победу в прыжковом турнире с серебром ЧР

Двоеглазова о золоте прыжкового турнира: не считаю это компенсацией за ЧР

Алиса Двоеглазова
Алиса Двоеглазова - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигуристка Алиса Двоеглазова заявила журналистам, что не хочет считать титул чемпионки России по прыжкам компенсацией за серебряную медаль декабрьского чемпионата России.
Двоеглазова стала победительницей чемпионата России по прыжкам, прошедшего в субботу и воскресенье в Москве. Фигуристка победила с суммой 127,27 балла. Второе место заняла Дина Хуснутдинова (119,26 балла), третьей стала Дарья Садкова (111,99). В декабре Двоеглазова стала второй на чемпионате России по фигурному катанию, уступив Аделии Петросян.
«
"Не хочу думать, что это компенсация (за чемпионат России). Это два разных турнира, которые кардинально отличаются друг от друга. Рада, что получилось показать, что я умею. Больше нервничала в полуфинале, когда не получился стартовый прыжок. Поддержка зала очень помогла", - сказала Двоеглазова.
За победу Двоеглазова получит миллион рублей. "Призовые потрачу на ремонт своей комнаты. Морально тяжело шла подготовка, потому что возили вещи, был бардак, в голове тоже. Но старалась абстрагироваться. Рада, что психологическое состояние не сказалось на старте. Пока не осознаю свою победу ни в дуэте, ни в личном зачете. Просто удовлетворена своей работой и рада, что появились такие титулы. Это нестандартный вид соревнований", - добавила фигуристка.
Фигурное катаниеАлиса Двоеглазова
 
Матч-центр
 
