Двоеглазова стала чемпионкой России по прыжкам
Двоеглазова стала чемпионкой России по прыжкам - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Двоеглазова стала чемпионкой России по прыжкам
Фигуристка Алиса Двоеглазова стала победительницей чемпионата России по прыжкам, который проходит в Москве, Камила Валиева не вошла в число призеров. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Двоеглазова стала чемпионкой России по прыжкам
Двоеглазова стала чемпионкой России по прыжкам, Валиева осталась без наград