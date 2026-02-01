Рейтинг@Mail.ru
Двоеглазова стала чемпионкой России по прыжкам
Фигурное катание
 
17:44 01.02.2026
Двоеглазова стала чемпионкой России по прыжкам
Двоеглазова стала чемпионкой России по прыжкам, Валиева осталась без наград
Двоеглазова стала чемпионкой России по прыжкам
Фигуристка Алиса Двоеглазова стала победительницей чемпионата России по прыжкам, который проходит в Москве, Камила Валиева не вошла в число призеров. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
фигурное катание
спорт
алиса двоеглазова
камила валиева
дарья садкова
спорт, алиса двоеглазова, камила валиева, дарья садкова
Фигурное катание, Спорт, Алиса Двоеглазова, Камила Валиева, Дарья Садкова
Двоеглазова стала чемпионкой России по прыжкам

Двоеглазова стала чемпионкой России по прыжкам, Валиева осталась без наград

Алиса Двоеглазова
Алиса Двоеглазова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Алиса Двоеглазова
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Фигуристка Алиса Двоеглазова стала победительницей чемпионата России по прыжкам, который проходит в Москве, Камила Валиева не вошла в число призеров.
Двоеглазова победила с суммой 127,27 балла. Второе место заняла Дина Хуснутдинова (119,26 балла), третьей стала Дарья Садкова (111,99).
Валиева, для которой это был первый старт после отбытия дисквалификации за допинговое нарушение, стала шестой в полуфинале, в финал прошли три спортсменки с лучшей суммой баллов.
Победители личного турнира чемпионата России по прыжкам получат 1 миллион рублей, серебряные призеры - 500 тысяч, бронзовые - 250 тысяч.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступают в финале соревнований спортивных пар на чемпионате России 2026 по прыжкам - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Козловский и Бойкова поделились впечатлениями от ЧР по прыжкам
Вчера, 15:29
 
Фигурное катаниеСпортАлиса ДвоеглазоваКамила ВалиеваДарья Садкова
 
