https://ria.ru/20260201/delegatsiya-2071551659.html
Делегация ОАЭ, участвовавшая в переговорах с Путиным, была готова к морозам
Делегация ОАЭ, участвовавшая в переговорах с Путиным, была готова к морозам - РИА Новости, 01.02.2026
Делегация ОАЭ, участвовавшая в переговорах с Путиным, была готова к морозам
Делегация ОАЭ, участвовавшая в переговорах президента РФ Владимира Путина с эмиратским президентом шейхом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном в Кремле в четверг,... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T14:43:00+03:00
2026-02-01T14:43:00+03:00
2026-02-01T14:43:00+03:00
оаэ
россия
москва
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071249414_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_174270693ba5a9543d5e21d7f4421863.jpg
https://ria.ru/20260201/oae-2071551418.html
оаэ
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071249414_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_f8ce258772334b6ad873e15f63cd8fd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оаэ, россия, москва, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян
ОАЭ, Россия, Москва, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Делегация ОАЭ, участвовавшая в переговорах с Путиным, была готова к морозам
Делегация ОАЭ, участвовавшая в московских переговорах, была готова к морозам