Делегация ОАЭ, участвовавшая в переговорах с Путиным, была готова к морозам

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Делегация ОАЭ, участвовавшая в переговорах президента РФ Владимира Путина с эмиратским президентом шейхом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном в Кремле в четверг, была подготовлена к московским морозам.