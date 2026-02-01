Рейтинг@Mail.ru
Делегация ОАЭ, участвовавшая в переговорах с Путиным, была готова к морозам - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/delegatsiya-2071551659.html
Делегация ОАЭ, участвовавшая в переговорах с Путиным, была готова к морозам
Делегация ОАЭ, участвовавшая в переговорах с Путиным, была готова к морозам - РИА Новости, 01.02.2026
Делегация ОАЭ, участвовавшая в переговорах с Путиным, была готова к морозам
Делегация ОАЭ, участвовавшая в переговорах президента РФ Владимира Путина с эмиратским президентом шейхом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном в Кремле в четверг,... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T14:43:00+03:00
2026-02-01T14:43:00+03:00
оаэ
россия
москва
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071249414_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_174270693ba5a9543d5e21d7f4421863.jpg
https://ria.ru/20260201/oae-2071551418.html
оаэ
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071249414_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_f8ce258772334b6ad873e15f63cd8fd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оаэ, россия, москва, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян
ОАЭ, Россия, Москва, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Делегация ОАЭ, участвовавшая в переговорах с Путиным, была готова к морозам

Делегация ОАЭ, участвовавшая в московских переговорах, была готова к морозам

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Делегация ОАЭ, участвовавшая в переговорах президента РФ Владимира Путина с эмиратским президентом шейхом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном в Кремле в четверг, была подготовлена к московским морозам.
"Делегация Арабских Эмиратов хорошо подготовилась к морозам в Москве. Все приехали утепленные и начали сбрасывать с себя пальто и куртки уже на кремлевской лестнице, продолжили в кремлевских залах", - сообщил журналист "России 1" Павел Зарубин.
Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Президент ОАЭ пообщался с Грефом во время официального визита в Россию
Вчера, 14:41
 
ОАЭРоссияМоскваВладимир ПутинМухаммед бен Заид Аль Нахайян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала