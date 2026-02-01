https://ria.ru/20260201/aeroporty-2071570605.html
В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели ограничения на полеты
Временные ограничения введены в аэропортах Геленджика и Краснодара, сообщила Росавиация. РИА Новости, 01.02.2026
