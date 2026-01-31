Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал пять способов заработать на росте цен на золото - РИА Новости, 31.01.2026
03:11 31.01.2026
Эксперт назвал пять способов заработать на росте цен на золото
Эксперт назвал пять способов заработать на росте цен на золото - РИА Новости, 31.01.2026
Эксперт назвал пять способов заработать на росте цен на золото
Золото традиционно является защитным активом от множества рисков: сохранить и умеренно увеличивать с его помощью активы можно, как минимум, пятью различными... РИА Новости, 31.01.2026
экономика
михаил гордиенко
рэу имени г. в. плеханова
россия
экономика, михаил гордиенко, рэу имени г. в. плеханова, россия
Экономика, Михаил Гордиенко, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Россия
Эксперт назвал пять способов заработать на росте цен на золото

РИА Новости: Гордиенко заявил, что с помощью золота можно увеличивать активы

© AP Photo / Mike GrollЗолотые слитки
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© AP Photo / Mike Groll
Золотые слитки. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Золото традиционно является защитным активом от множества рисков: сохранить и умеренно увеличивать с его помощью активы можно, как минимум, пятью различными способами, включая покупку монет и слитков или открытие металлического счета в банке, рассказал РИА Новости профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко.
"Золото сегодня является защитным активом от обширного перечня рисков: инфляции, геополитических процессов, изменений на финансовых рынках. Поэтому и рост цен на золото, который наблюдается в последнее время, не случаен", - отмечает эксперт.
"Важно отметить, что заработать в золоте сложно, скорее, стоит вести речь о сохранении и умеренном росте накопленных активов. И реализовать это можно при помощи нескольких наиболее доступных способов", - добавляет Гордиенко. В беседе с агентством он перечислил пять способов инвестирования в золото, доступных населению.
"Слитки являются классикой инвестирования. Покупаете физическое золото в банке, держите его там же или где-то у себя (на безопасность придется потратиться в любом случае), после чего продаете", - перечисляет он.
Положительные стороны: нет посредников при проведении операции, актив находится вне действующей финансовой системы, подходит для долгосрочного хранения. Отрицательные стороны: большая разница между покупкой и продажей, расходы на безопасное хранение, низкая ликвидность – не слишком быстрая трансформация в деньги.
Инвестиционные золотые монеты, по словам эксперта, очень похожи на слитковое золото, но характеризуются более высокой ценой из-за чеканки и ценности самой формы. В их плюсы можно записать, что они имеют коллекционную ценность, более ликвидны по отношению к слиткам. При этом для них характера нестабильная цена, часто отстающая от золота.
"Обезличенные металлические счета: вложение проводится не в физический металл, а в денежный эквивалент веса драгоценного металла на счете. Плюсы: не нужно хранить, легко приобрести и продать. Минусы: зависимость от банка, не застрахованы, как вклады", - отмечает он.
Еще один способ инвестировать в золото - через биржевые фонды и ПИФы на золото, продолжает аналитик. Фонды отслеживают цену золота, а инвестор покупает долю через брокера. К положительным сторонам такого способа относятся высокая ликвидность, минимальные издержки, удобное взаимодействие с брокером, а к отрицательным - зависимость от инфраструктуры рынка (ее стабильности), наличие комиссий.
Наконец, средства можно вкладывать в акции золотодобывающих компаний. По существу, это инвестиции в компании, добывающие само золото. Акции таких компаний могут расти сильнее, чем сам металл, но и падать сильнее.
"Положительные стороны: доходность может быть выше, чем у металла, есть вероятность выплаты дивидендов. Отрицательные стороны: множество рисков корпоративного управления – финансовые, операционные, инвестиционные", - перечисляет эксперт.
При этом он обращает внимание, что перечисленные способы инвестирования обладают различной степенью рискованности. Так, например, акции подходят только опытным инвесторам, которые давно работают и понимают фондовый рынок. Здесь степень риска максимальная.
Мировые цены на золото в последние месяцы сильно растут. Только за прошлый год драгметалл подорожал на бирже примерно в 1,6 раза.
Экономика Михаил Гордиенко РЭУ имени Г. В. Плеханова Россия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
