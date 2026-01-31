МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Российские требования по Украине будут удовлетворены, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала.
"Конечно, Зеленский сделал заявление, что Украина никогда не откажется от Донбасса. <…> Для внутреннего пользования, чтобы выиграть время и сдержать внутренних противников, пока идут переговоры. <…> Но вывод украинских войск со всей территории Донбасса должен произойти до того, как в рамках урегулирования произойдет что-либо еще. <…> Россия получит что хочет. Она хочет, чтобы Украина была нейтральной, — она будет нейтральной. <…> Иностранных войск на Украине не будет", — отметил он.
При этом политолог предположил, что Вашингтон поможет Владимиру Зеленскому без скандала покинуть пост главы режима.
"Если украинцы поймут, что им выделят 800 миллиардов долларов на восстановление страны. <…> Думаю, они проголосуют за замену Зеленского. <…> Я думаю, США готовят для Зеленского запасной выход и в течение 100 дней им отдадут приказ. Точнее, они назначат новые выборы. <…> Так что у Зеленского есть все шансы уйти с поста по своей воле, а не под конвоем", — добавил эксперт.
В среду издание Financial Times опубликовало информацию, что США предоставят Украине гарантии безопасности, только если она сначала согласится на сделку с отказом от притязаний на территории. Позднее Белый дом опроверг эти данные.
Зеленский 25 января в очередной раз отказался от вывода ВСУ с территории Донбасса. Представитель Кремля Дмитрий Песков 23 января заявил, что это важное условие Москвы. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал уход украинских войск с этой территории важной составной частью всего плана мирного урегулирования.