"Получит что хочет". В США сообщили о подготовке ухода Зеленского
03:20 31.01.2026 (обновлено: 08:50 31.01.2026)
"Получит что хочет". В США сообщили о подготовке ухода Зеленского
"Получит что хочет". В США сообщили о подготовке ухода Зеленского - РИА Новости, 31.01.2026
"Получит что хочет". В США сообщили о подготовке ухода Зеленского
Российские требования по Украине будут удовлетворены, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 31.01.2026
в мире, украина, донбасс, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, юрий ушаков, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Донбасс, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
"Получит что хочет". В США сообщили о подготовке ухода Зеленского

Политолог Доктороу: все требования России по Украине будут выполнены

© AP Photo / Peter DejongВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© AP Photo / Peter Dejong
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Российские требования по Украине будут удовлетворены, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала.
"Конечно, Зеленский сделал заявление, что Украина никогда не откажется от Донбасса. <…> Для внутреннего пользования, чтобы выиграть время и сдержать внутренних противников, пока идут переговоры. <…> Но вывод украинских войск со всей территории Донбасса должен произойти до того, как в рамках урегулирования произойдет что-либо еще. <…> Россия получит что хочет. Она хочет, чтобы Украина была нейтральной, — она будет нейтральной. <…> Иностранных войск на Украине не будет", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Европейская мечта — все: Украине предложили умереть молча
Вчера, 08:00
При этом политолог предположил, что Вашингтон поможет Владимиру Зеленскому без скандала покинуть пост главы режима.
"Если украинцы поймут, что им выделят 800 миллиардов долларов на восстановление страны. <…> Думаю, они проголосуют за замену Зеленского. <…> Я думаю, США готовят для Зеленского запасной выход и в течение 100 дней им отдадут приказ. Точнее, они назначат новые выборы. <…> Так что у Зеленского есть все шансы уйти с поста по своей воле, а не под конвоем", — добавил эксперт.
В среду издание Financial Times опубликовало информацию, что США предоставят Украине гарантии безопасности, только если она сначала согласится на сделку с отказом от притязаний на территории. Позднее Белый дом опроверг эти данные.
Зеленский 25 января в очередной раз отказался от вывода ВСУ с территории Донбасса. Представитель Кремля Дмитрий Песков 23 января заявил, что это важное условие Москвы. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал уход украинских войск с этой территории важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Киев хочет воевать. Но появился идеальный способ принудить его к миру
28 января, 08:00
 
В миреУкраинаДонбассРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковЮрий УшаковВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
