Онколог рассказал, какие обследования важно проходить людям после 40 лет - РИА Новости, 31.01.2026
02:47 31.01.2026 (обновлено: 10:50 31.01.2026)
Онколог рассказал, какие обследования важно проходить людям после 40 лет
Онколог рассказал, какие обследования важно проходить людям после 40 лет - РИА Новости, 31.01.2026
Онколог рассказал, какие обследования важно проходить людям после 40 лет
Людям старше 40 лет для выявления онкологии на ранних стадиях важно регулярно проходить ряд исследований, в том числе флюорографию и УЗИ щитовидной железы,... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T02:47:00+03:00
2026-01-31T10:50:00+03:00
общество
дальневосточный федеральный университет
здоровье - общество
россия
россия
РИА Новости
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
общество, дальневосточный федеральный университет, здоровье - общество, россия
Общество, Дальневосточный федеральный университет, Здоровье - Общество, Россия
Онколог рассказал, какие обследования важно проходить людям после 40 лет

РИА Новости: людям старше 40 лет нужно регулярно проходить флюорографию

ВЛАДИВОСТОК, 31 янв - РИА Новости. Людям старше 40 лет для выявления онкологии на ранних стадиях важно регулярно проходить ряд исследований, в том числе флюорографию и УЗИ щитовидной железы, сообщил РИА Новости онколог Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета, директор Школы медицины и наук о жизни ДВФУ Роман Гончарук.
"Цель обследований в возрасте после 40 лет - активный скрининг опухолей с доказанной эффективностью. Обязательные исследования – это флюорография, рентген ОГК, либо по показаниям, выставленных врачом, низкодозное КТ — ежегодно. УЗИ щитовидной железы - один раз в 3–5 лет, ЭГДС (эзофагогастродуоденоскопия) — один раз в 3 года, сдавать кал на скрытую кровь — ежегодно", - рассказал собеседник в преддверие Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями.
Общество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
