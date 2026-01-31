Онколог рассказал, какие обследования важно проходить людям после 40 лет

ВЛАДИВОСТОК, 31 янв - РИА Новости. Людям старше 40 лет для выявления онкологии на ранних стадиях важно регулярно проходить ряд исследований, в том числе флюорографию и УЗИ щитовидной железы, сообщил РИА Новости онколог Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета, директор Школы медицины и наук о жизни ДВФУ Роман Гончарук.

"Цель обследований в возрасте после 40 лет - активный скрининг опухолей с доказанной эффективностью. Обязательные исследования – это флюорография, рентген ОГК, либо по показаниям, выставленных врачом, низкодозное КТ — ежегодно. УЗИ щитовидной железы - один раз в 3–5 лет, ЭГДС (эзофагогастродуоденоскопия) — один раз в 3 года, сдавать кал на скрытую кровь — ежегодно", - рассказал собеседник в преддверие Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями.

Он отметил, что женщинам с 40 лет необходимо один раз в 2 года проходить маммографию, посещать гинеколога и сдавать ПАП-тест, если он не выполнялся ранее. Мужчинам с 45 лет нужно сдавать анализ на общий ПСА, а при отягощённом анамнезе контролировать этот показатель с более раннего возраста. Также необходимо регулярно посещать уролога, добавил Гончарук.