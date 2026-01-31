В Москве и Петербурге скоро откроются визовые центры Японии

https://ria.ru/20260131/yaponiya-2071436192.html
Визовые центры Японии откроются в Москве и Санкт-Петербурге 12 февраля, говорится в сообщениях на сайте японского посольства в Москве и генерального консульства РИА Новости, 31.01.2026
В Москве и Петербурге 12 февраля откроются визовые центры Японии