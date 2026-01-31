Рейтинг@Mail.ru
В Москве и Петербурге скоро откроются визовые центры Японии
15:41 31.01.2026
В Москве и Петербурге скоро откроются визовые центры Японии
В Москве и Петербурге скоро откроются визовые центры Японии
япония, москва, санкт-петербург, в мире, снг
Япония, Москва, Санкт-Петербург, В мире, СНГ
В Москве и Петербурге скоро откроются визовые центры Японии

Флаг Японии. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Визовые центры Японии откроются в Москве и Санкт-Петербурге 12 февраля, говорится в сообщениях на сайте японского посольства в Москве и генерального консульства в Петербурге.
"Для улучшения качества услуг и удобства заявителей было решено открыть визовый центр Японии, и начиная с 12 февраля 2026 года прием заявлений и выдача паспортов с визами будет производиться в данном визовом центре", - говорится в сообщении японских дипмиссий.
В Москве визовый центр будет расположен по адресу Олимпийский проспект, 16с5. В Санкт-Петербурге - по адресу Стремянная улица, 21/5.
Визовый сбор составит 970 рублей за каждого заявителя. При этом сама виза для граждан России, стран СНГ и Грузии оформляется бесплатно. Минимальный срок оформления визы - 4 рабочих дня.
