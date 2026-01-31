https://ria.ru/20260131/vsu-2071477280.html
В Харьковской области массово пропадают боевики ВСУ
В Харьковской области массово пропадают боевики ВСУ - РИА Новости, 31.01.2026
В Харьковской области массово пропадают боевики ВСУ
Боевики 159-й механизированной бригады ВСУ массово пропадают в Зыбино Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 31.01.2026
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
харьковская область
В Харьковской области массово пропадают боевики ВСУ
Боевики 159-й бригады ВСУ массово пропадают в Харьковской области