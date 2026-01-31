Рейтинг@Mail.ru
"Уралочка-НТМК" обыграла московское "Динамо" в матче чемпионата России
Волейбол
 
16:41 31.01.2026
"Уралочка-НТМК" обыграла московское "Динамо" в матче чемпионата России
"Уралочка-НТМК" обыграла московское "Динамо" в матче чемпионата России
Волейболистки екатеринбургской "Уралочки-НТМК" обыграли московское "Динамо" в матче 20-го тура чемпионата России.
спорт, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), уралочка-нтмк, динамо москва (ж)
Волейбол, Спорт, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Уралочка-НТМК, Динамо Москва (ж)
"Уралочка-НТМК" обыграла московское "Динамо" в матче чемпионата России

Волейболистки "Уралочки-НТМК" обыграли московское "Динамо" в матче Суперлиги

Волейболистки "Уралочки-НТМК"
Волейболистки Уралочки-НТМК
Волейболистки "Уралочки-НТМК". Архивное фото
Волейболистки "Уралочки-НТМК". Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Волейболистки екатеринбургской "Уралочки-НТМК" обыграли московское "Динамо" в матче 20-го тура чемпионата России.
Встреча в Екатеринбурге завершилась победой хозяек со счетом 3-0 (25:18, 26:24, 25:20).
Продлившая победную серию до девяти матчей "Уралочка-НТМК" (16 побед, 4 поражения) занимает второе место в турнирной таблице, где "Динамо" (12 побед, 8 поражений) идет пятым.
В следующем туре "Уралочка-НТМК" 6 февраля нанесет визит казанскому "Динамо", а москвички днем позже дома сыграют с "Омичкой".
Волейболистки "Ленинградки" обыграли "Протон" в матче Суперлиги
30 января, 21:18
 
Волейбол Спорт Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин) Уралочка-НТМК Динамо Москва (ж)
 
