Несколько школ в Венгрии получили сообщения об угрозе взрыва на украинском
Несколько школ в Венгрии получили сообщения об угрозе взрыва на украинском - РИА Новости, 31.01.2026
Несколько школ в Венгрии получили сообщения об угрозе взрыва на украинском
В Венгрии семь учебных заведений и девять госучреждений получили сообщения об угрозе взрыва, оказавшиеся ложными, сообщило Главное полицейское управление... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T01:28:00+03:00
2026-01-31T01:28:00+03:00
2026-01-31T11:37:00+03:00
в мире
венгрия
украина
взрыв
венгрия
украина
Новости
ru-RU
Несколько школ в Венгрии получили сообщения об угрозе взрыва на украинском
В Венгрии семь школ получили сообщения об угрозе взрыва на украинском