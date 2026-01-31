Рейтинг@Mail.ru
Несколько школ в Венгрии получили сообщения об угрозе взрыва на украинском
01:28 31.01.2026 (обновлено: 11:37 31.01.2026)
Несколько школ в Венгрии получили сообщения об угрозе взрыва на украинском
Сотрудники полиции проводят обыски в учебном заведении после сообщений об угрозе взрыва в Венгрии
© Фото : Magyar Rendőrség
Сотрудники полиции проводят обыски в учебном заведении после сообщений об угрозе взрыва в Венгрии
БУДАПЕШТ, 31 янв - РИА Новости. В Венгрии семь учебных заведений и девять госучреждений получили сообщения об угрозе взрыва, оказавшиеся ложными, сообщило Главное полицейское управление Венгрии.
"В семь учебных заведений и девять государственных учреждений поступило электронное письмо с угрозой взрыва на украинском языке", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что сотрудники полиции "не обнаружили в зданиях взрывчатых веществ или взрывных устройств".
Орбан объявил о запуске национальной петиции против отправки денег Украине
29 января, 12:40
Орбан объявил о запуске национальной петиции против отправки денег Украине
29 января, 12:40
 
