Болельщики забросали лед игрушками после выступления Валиевой на ЧР
Болельщики забросали лед игрушками после выступления Валиевой на ЧР - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Болельщики забросали лед игрушками после выступления Валиевой на ЧР
Болельщики Камилы Валиевой забросали лед игрушками после заключительного выхода фигуристки в первый день чемпионата России по прыжкам, который проходит на... РИА Новости Спорт, 31.01.2026
2026-01-31T17:38:00+03:00
2026-01-31T17:38:00+03:00
2026-01-31T17:38:00+03:00
фигурное катание
спорт
россия
москва
камила валиева
марк кондратюк
россия
москва
Болельщики забросали лед игрушками после выступления Валиевой на ЧР
Болельщики Валиевой забросали лед игрушками после ее возвращения на соревнования