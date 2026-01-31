Болельщики забросали лед игрушками после выступления Валиевой на ЧР

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости, Андрей Симоненко. Болельщики Камилы Валиевой забросали лед игрушками после заключительного выхода фигуристки в первый день чемпионата России по прыжкам, который проходит на "Навка Арене" в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

После заключительного выхода Валиевой на лед ее болельщики забросали площадку игрушками. Понадобилось несколько минут, чтобы их собрать, в этом процессе приняла участие и сама фигуристка.