Болельщики забросали лед игрушками после выступления Валиевой на ЧР
Фигурное катание
 
17:38 31.01.2026
Болельщики забросали лед игрушками после выступления Валиевой на ЧР
спорт, россия, москва, камила валиева, марк кондратюк
Фигурное катание, Спорт, Россия, Москва, Камила Валиева, Марк Кондратюк
Камила Валиева после выступления на чемпионате России по прыжкам
Камила Валиева после выступления на чемпионате России по прыжкам
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Камила Валиева после выступления на чемпионате России по прыжкам
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости, Андрей Симоненко. Болельщики Камилы Валиевой забросали лед игрушками после заключительного выхода фигуристки в первый день чемпионата России по прыжкам, который проходит на "Навка Арене" в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Для Валиевой это был первый официальный старт после отбытия дисквалификации за допинговое нарушение. Фигуристка заняла четвертое место в первом раунде индивидуального турнира и вышла в полуфинал, который состоится в воскресенье. Затем Валиева выступила в турнире дуэтов с Марком Кондратюком, где фигуристы не попали в тройку лучших. По ходу соревнований Валиева несколько раз исполнила четверной тулуп.
После заключительного выхода Валиевой на лед ее болельщики забросали площадку игрушками. Понадобилось несколько минут, чтобы их собрать, в этом процессе приняла участие и сама фигуристка.
Тарасова не смогла сдержать эмоции, комментируя возвращение Валиевой
Вчера, 16:18
Тарасова не смогла сдержать эмоции, комментируя возвращение Валиевой
