Валиева назвала возвращение к соревнованиям лучшим, что с ней произошло
Фигурное катание
 
15:38 31.01.2026
Валиева назвала возвращение к соревнованиям лучшим, что с ней произошло
Валиева назвала возвращение к соревнованиям лучшим, что с ней произошло
Фигуристка Камила Валиева назвала возвращение к соревнованиям лучшим, что с ней произошло за последнее время. РИА Новости Спорт, 31.01.2026
спорт, россия, камила валиева
Фигурное катание, Спорт, Россия, Камила Валиева
Валиева назвала возвращение к соревнованиям лучшим, что с ней произошло

Фигуристка Валиева назвала возвращение к турнирам лучшим, что с ней произошло

Камила Валиева
Камила Валиева. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости, Андрей Симоненко. Фигуристка Камила Валиева назвала возвращение к соревнованиям лучшим, что с ней произошло за последнее время.
Валиева в субботу выступает на чемпионате России по прыжкам. Это первый турнир для фигуристки после окончания периода дисквалификации за допинговое нарушение.
"Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто болел за меня и верил в меня, Ура, наконец-то я тут! Ощущения потрясающие, мне кажется, это лучшее, что произошло в моей жизни за все это время. Я очень рада здесь находиться", - сказала Валиева, выступая перед зрителями.
Валиева исполнила четверной тулуп на чемпионате России по прыжкам
Фигурное катание
 
