https://ria.ru/20260131/valieva-2071434914.html
Валиева назвала возвращение к соревнованиям лучшим, что с ней произошло
Валиева назвала возвращение к соревнованиям лучшим, что с ней произошло - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Валиева назвала возвращение к соревнованиям лучшим, что с ней произошло
Фигуристка Камила Валиева назвала возвращение к соревнованиям лучшим, что с ней произошло за последнее время. РИА Новости Спорт, 31.01.2026
2026-01-31T15:38:00+03:00
2026-01-31T15:38:00+03:00
2026-01-31T15:38:00+03:00
фигурное катание
спорт
россия
камила валиева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840888225_772:0:2745:1110_1920x0_80_0_0_48c3927dd381e1f2dd8005e466d602aa.jpg
https://ria.ru/20260131/valieva-2071432785.html
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840888225_958:0:2701:1307_1920x0_80_0_0_dacf09e124bff78f260476bef7dd2850.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, камила валиева
Фигурное катание, Спорт, Россия, Камила Валиева
Валиева назвала возвращение к соревнованиям лучшим, что с ней произошло
Фигуристка Валиева назвала возвращение к турнирам лучшим, что с ней произошло
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости, Андрей Симоненко. Фигуристка Камила Валиева назвала возвращение к соревнованиям лучшим, что с ней произошло за последнее время.
Валиева
в субботу выступает на чемпионате России по прыжкам. Это первый турнир для фигуристки после окончания периода дисквалификации за допинговое нарушение.
"Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто болел за меня и верил в меня, Ура, наконец-то я тут! Ощущения потрясающие, мне кажется, это лучшее, что произошло в моей жизни за все это время. Я очень рада здесь находиться", - сказала Валиева, выступая перед зрителями.