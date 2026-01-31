Рейтинг@Mail.ru
Валиева выступит перед вынесенными матчами КХЛ в Шанхае в марте
Фигурное катание
Фигурное катание
 
13:16 31.01.2026
Валиева выступит перед вынесенными матчами КХЛ в Шанхае в марте
Валиева выступит перед вынесенными матчами КХЛ в Шанхае в марте
фигурное катание
спорт
шанхайские драконы
сибирь
барыс
континентальная хоккейная лига (кхл)
камила валиева
2026
спорт, шанхайские драконы, сибирь, барыс, континентальная хоккейная лига (кхл), камила валиева
Фигурное катание, Спорт, Шанхайские драконы, Сибирь, Барыс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Камила Валиева
Валиева выступит перед вынесенными матчами КХЛ в Шанхае в марте

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Фигуристка Камила Валиева выступит в предматчевом шоу в рамках вынесенных встреч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Китае в марте, сообщается на сайте турнира.
В рамках KHL World Games "Шанхайские драконы" 5 марта сыграют в Шанхае против новосибирской "Сибири", 7 марта - против астанинского "Барыса".
Валиевой 19 лет. Она серебряный призер чемпионата России (2021), чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница Финала юниорской серии Гран-при ISU (2019/20), победительница двух этапов взрослой серии Гран-при ISU. Спортсменке принадлежат мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов.
В конце декабря завершилась четырехлетняя дисквалификация фигуристки за нарушение антидопинговых правил. В январе Валиева объявила, что выступит на чемпионате России по прыжкам и Кубке Первого канала.
"Шанхайские драконы" с 47 очками занимают девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда принимает соперников на 21-тысячной "СКА Арене" в Санкт-Петербурге.
