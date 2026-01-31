https://ria.ru/20260131/valieva-2071414555.html
Валиева выступит перед вынесенными матчами КХЛ в Шанхае в марте
Валиева выступит перед вынесенными матчами КХЛ в Шанхае в марте - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Валиева выступит перед вынесенными матчами КХЛ в Шанхае в марте
Фигуристка Камила Валиева выступит в предматчевом шоу в рамках вынесенных встреч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Китае в марте,... РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Валиева выступит перед вынесенными матчами КХЛ в Шанхае в марте
Валиева выступит в Шанхае в предматевом шоу перед вынесенными играми КХЛ
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Фигуристка Камила Валиева выступит в предматчевом шоу в рамках вынесенных встреч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Китае в марте, сообщается на сайте турнира.
В рамках KHL World Games "Шанхайские драконы
" 5 марта сыграют в Шанхае против новосибирской "Сибири
", 7 марта - против астанинского "Барыса
".
Валиевой 19 лет. Она серебряный призер чемпионата России (2021), чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница Финала юниорской серии Гран-при ISU (2019/20), победительница двух этапов взрослой серии Гран-при ISU. Спортсменке принадлежат мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов.
В конце декабря завершилась четырехлетняя дисквалификация фигуристки за нарушение антидопинговых правил. В январе Валиева объявила, что выступит на чемпионате России по прыжкам и Кубке Первого канала.
"Шанхайские драконы" с 47 очками занимают девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда принимает соперников на 21-тысячной "СКА Арене" в Санкт-Петербурге.