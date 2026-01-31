В Бельгии пройдут испытания вакцины против вируса Нипах

Это станет первым шагом к практическому применению вакцины против одной из самых опасных зоонозных инфекций, для которой до сих пор не существует ни зарегистрированных вакцин, ни специфических противовирусных препаратов.

Согласно данным Центра передовых научных и технологических исследований университета, которые изучили РИА Новости, вакцина на основе рекомбинантного вируса кори (rMV-NiV), в которую встроены гены вируса Нипах, предназначена для профилактики заражения и развития заболевания. Ранее в доклинических испытаниях на зелёных макаках препарат продемонстрировал полную защиту от летального исхода после инфицирования.

Вирус Нипах относится к опасным зоонозным инфекциям и может передаваться от животных человеку, а также между людьми. Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Нипах вызывает лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75%. Вирус распространяется летучими лисицами и мышами, люди обычно им заболевают, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Также вирус может передаваться домашним животным. При этом Нипах практически не передается по воздуху и требует прямого контакта с жидкостями организма инфицированных.