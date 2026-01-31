Рейтинг@Mail.ru
В Бельгии пройдут испытания вакцины против вируса Нипах
06:26 31.01.2026
В Бельгии пройдут испытания вакцины против вируса Нипах
В Бельгии пройдут испытания вакцины против вируса Нипах - РИА Новости, 31.01.2026
В Бельгии пройдут испытания вакцины против вируса Нипах
Клинические испытания на людях вакцины для предотвращения заражения вирусом Нипах, разработанной Токийским университетом и показавшей полную защиту у приматов,... РИА Новости, 31.01.2026
В Бельгии пройдут испытания вакцины против вируса Нипах

ТОКИО, 31 янв — РИА Новости. Клинические испытания на людях вакцины для предотвращения заражения вирусом Нипах, разработанной Токийским университетом и показавшей полную защиту у приматов, запланированы на апрель в Бельгии, пишет газета "Никкэй".
Это станет первым шагом к практическому применению вакцины против одной из самых опасных зоонозных инфекций, для которой до сих пор не существует ни зарегистрированных вакцин, ни специфических противовирусных препаратов.
Согласно данным Центра передовых научных и технологических исследований университета, которые изучили РИА Новости, вакцина на основе рекомбинантного вируса кори (rMV-NiV), в которую встроены гены вируса Нипах, предназначена для профилактики заражения и развития заболевания. Ранее в доклинических испытаниях на зелёных макаках препарат продемонстрировал полную защиту от летального исхода после инфицирования.
В апреле вакцина будет впервые введена добровольцам в рамках начального этапа клинических испытаний в Бельгии. Проект реализуется совместно с European Vaccine Initiative при финансовой поддержке японского агентства SCARDA.
Во второй половине 2027 года планируется начать расширенные испытания в Бангладеш с участием взрослых и детей. В ходе этого этапа учёные будут оценивать безопасность и способность вакцины предотвращать заболевание в реальных эпидемиологических условиях.
Вирус Нипах относится к опасным зоонозным инфекциям и может передаваться от животных человеку, а также между людьми. Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Нипах вызывает лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75%. Вирус распространяется летучими лисицами и мышами, люди обычно им заболевают, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Также вирус может передаваться домашним животным. При этом Нипах практически не передается по воздуху и требует прямого контакта с жидкостями организма инфицированных.
