Баскетболистки УГМК стали обладательницами Кубка России
Баскетболистки УГМК стали обладательницами Кубка России - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Баскетболистки УГМК стали обладательницами Кубка России
Екатеринбургский УГМК одержал победу над сыктывкарским клубом "Ника-Лузалес" в финале Кубка России по баскетболу среди женских команд. РИА Новости Спорт, 31.01.2026
31.01.2026
2026-01-31T18:14:00+03:00
2026-01-31T18:19:00+03:00
баскетбол
спорт
россия
сыктывкар
угмк
россия
сыктывкар
Баскетболистки УГМК стали обладательницами Кубка России
Баскетболистки УГМК обыграли сыктывкарский клуб "Ника-Лузалес" в финале КР
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Екатеринбургский УГМК одержал победу над сыктывкарским клубом "Ника-Лузалес" в финале Кубка России по баскетболу среди женских команд.
Встреча прошла в Сыктывкаре
и завершилась со счетом 89:55 (22:16, 19:10, 31:14, 17:15) в пользу УГМК
. Самым результативным игроком финала стала Александрия Бентли из УГМК, которая набрала 24 очка. У "Ники-Лузалес" больше всего очков заработала Дестанни Моун Хендерсон (11).
УГМК в 13-й раз в своей истории стал победителем Кубка России. Команда является рекордсменом турнира по количеству побед. "Ника-Лузалес" во второй раз принимала участие в финале Кубка России.
В матче за третье место в Сыктывкаре баскетболистки московского МБА-МГУСиТ обыграли курское "Динамо" - 74:63 (18:24, 16:11, 24:20, 16:8).