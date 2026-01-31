Рейтинг@Mail.ru
Баскетболистки УГМК стали обладательницами Кубка России - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
18:14 31.01.2026 (обновлено: 18:19 31.01.2026)
https://ria.ru/20260131/ugmk-2071458678.html
Баскетболистки УГМК стали обладательницами Кубка России
Баскетболистки УГМК стали обладательницами Кубка России - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Баскетболистки УГМК стали обладательницами Кубка России
Екатеринбургский УГМК одержал победу над сыктывкарским клубом "Ника-Лузалес" в финале Кубка России по баскетболу среди женских команд. РИА Новости Спорт, 31.01.2026
2026-01-31T18:14:00+03:00
2026-01-31T18:19:00+03:00
баскетбол
спорт
россия
сыктывкар
угмк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866446743_0:180:1438:989_1920x0_80_0_0_b63d480ed49cb71bd36a1d8cc9dd259c.jpg
https://ria.ru/20251117/basketbolistki-2055589343.html
россия
сыктывкар
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866446743_0:0:1439:1080_1920x0_80_0_0_21850bc6389b798cd1f1cd825c2447e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, сыктывкар, угмк
Баскетбол, Спорт, Россия, Сыктывкар, УГМК
Баскетболистки УГМК стали обладательницами Кубка России

Баскетболистки УГМК обыграли сыктывкарский клуб "Ника-Лузалес" в финале КР

© пресс-служба БК УГМКБаскетболистка УГМК
Баскетболистка УГМК - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© пресс-служба БК УГМК
Баскетболистка УГМК. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Екатеринбургский УГМК одержал победу над сыктывкарским клубом "Ника-Лузалес" в финале Кубка России по баскетболу среди женских команд.
Встреча прошла в Сыктывкаре и завершилась со счетом 89:55 (22:16, 19:10, 31:14, 17:15) в пользу УГМК. Самым результативным игроком финала стала Александрия Бентли из УГМК, которая набрала 24 очка. У "Ники-Лузалес" больше всего очков заработала Дестанни Моун Хендерсон (11).
УГМК в 13-й раз в своей истории стал победителем Кубка России. Команда является рекордсменом турнира по количеству побед. "Ника-Лузалес" во второй раз принимала участие в финале Кубка России.
В матче за третье место в Сыктывкаре баскетболистки московского МБА-МГУСиТ обыграли курское "Динамо" - 74:63 (18:24, 16:11, 24:20, 16:8).
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Российские баскетболистки уступили Венгрии в товарищеском матче
17 ноября 2025, 23:17
 
БаскетболСпортРоссияСыктывкарУГМК
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Рыбакина
    464
    646
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Автомобилист
    1
    4
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Амур
    Барыс
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Трактор
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Динамо Минск
    5
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Торпедо НН
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Нефтехимик
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Арсенал
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Вест Хэм
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Гамбург
    Бавария
    2
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Филадельфия
    Лос-Анджелес
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Атлетико Мадрид
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эльче
    Барселона
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала