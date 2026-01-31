UFC 325: когда турнир, смотреть онлайн трансляцию, коэффициенты, кард

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В ночь на воскресенье в Австралии пройдет 325-й номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в главном событии которого чемпион лиги в полулегком весе австралиец Александр Волкановски проведет реванш с бразильцем Диего Лопесом.

UFC 325

Когда : 31 января (1 февраля по Москве);

: 31 января (1 февраля по Москве); Где : арена Qudos Bank, Сидней (Австралия);

: арена Qudos Bank, Сидней (Австралия); Во сколько начало : турнир должен стартовать в 01:00 мск, основной кард — в пять утра;

: турнир должен стартовать в 01:00 мск, основной кард — в пять утра; Где смотреть: онлайн-трансляция всего шоу будет доступна на официальном сервисе UFC Fight Pass. На общедоступном ТВ и Кинопоиске будет показан основной кард.

© UFC Eurasia Официальный постер UFC 325 © UFC Eurasia Официальный постер UFC 325

Главные бои турнира

Волкановски — Лопес II

Александр терял титул в феврале 2024 года, проиграв нокаутом испанцу грузинского происхождения Илии Топурии. Позднее, после успешной защиты титула в поединке с американцем Максом Холлоуэем, звездный Топурия покорил легкий вес, а Волконовски победил Лопеса в бою за вакантный пояс. Россиянину Мовсару Евлоеву "титульник" давать не хотят, поэтому после победы над Жеаном Силвой бразилец вновь получил шанс подраться с Волком.

Коэффициенты: 1.7 против 2.2, действующий чемпион открывается фаворитом.

Хукер — Сен-Дени

Дэн Хукер возвращается после разгромного поражения от Армана Царукяна. Есть вероятность, что новозеландец вновь попадет под каток, на сей раз его переедет рвущийся на вершину топа легкого веса Бенуа Сен-Дени.

Коэффициенты: 3.6 на опытного Хукера и 1.2 на французского спецназовца.

Физиев — Руффи

Атаман из-за травмы почти два года был вне игры, после чего вышел на серию из трех поражений. Но в июне известный своим мощными ударами ногами Рафаэль Физиев вернулся и победил в Баку Игнасио Бахамондеса — впереди новый вызов в лице бразильца Маурисиу Руффи, которого в последнем бою заставил сдаться Сен-Дени.

Коэффициенты: 2.0 против 1.8 не в пользу зрелищного азербайджанца.

Полный кард UFC 325

Основной кард :

Александр Волкановски — Диего Лопес;

Дэн Хукер — Бенуа Сен-Дени;

Рафаэль Физиев — Маурисио Руффи;

Тай Туиваса — Таллисон Тейшейра;

Куиллан Салкиллд — Джейми Малларки.

Прелимы :