UFC 325. Волкановски - Лопес 2: когда бой, смотреть онлайн трансляцию, коэффициенты, кард
Октагон UFC
Единоборства
 
14:30 31.01.2026 (обновлено: 05:44 01.02.2026)
UFC 325: когда турнир, смотреть онлайн трансляцию, коэффициенты, кард
UFC 325. Волкановски - Лопес 2: когда бой, смотреть онлайн трансляцию, коэффициенты, кард
UFC 325: когда турнир, смотреть онлайн трансляцию, коэффициенты, кард
В ночь на воскресенье в Австралии пройдет 325-й номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в главном событии которого чемпион лиги в полулегком... РИА Новости Спорт, 01.02.2026
единоборства
спорт
материалы риа спорт
ufc
смешанные боевые искусства (мма)
александр волкановски
диего лопес (мма)
дэн хукер
UFC 325: когда турнир, смотреть онлайн трансляцию, коэффициенты, кард

Алекс Волкановски
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В ночь на воскресенье в Австралии пройдет 325-й номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в главном событии которого чемпион лиги в полулегком весе австралиец Александр Волкановски проведет реванш с бразильцем Диего Лопесом.

UFC 325

  • Когда: 31 января (1 февраля по Москве);
  • Где: арена Qudos Bank, Сидней (Австралия);
  • Во сколько начало: турнир должен стартовать в 01:00 мск, основной кард — в пять утра;
  • Где смотреть: онлайн-трансляция всего шоу будет доступна на официальном сервисе UFC Fight Pass. На общедоступном ТВ и Кинопоиске будет показан основной кард.
Главные бои турнира

  • Волкановски — Лопес II
Александр терял титул в феврале 2024 года, проиграв нокаутом испанцу грузинского происхождения Илии Топурии. Позднее, после успешной защиты титула в поединке с американцем Максом Холлоуэем, звездный Топурия покорил легкий вес, а Волконовски победил Лопеса в бою за вакантный пояс. Россиянину Мовсару Евлоеву "титульник" давать не хотят, поэтому после победы над Жеаном Силвой бразилец вновь получил шанс подраться с Волком.
Коэффициенты: 1.7 против 2.2, действующий чемпион открывается фаворитом.
  • Хукер — Сен-Дени
Дэн Хукер возвращается после разгромного поражения от Армана Царукяна. Есть вероятность, что новозеландец вновь попадет под каток, на сей раз его переедет рвущийся на вершину топа легкого веса Бенуа Сен-Дени.
Коэффициенты: 3.6 на опытного Хукера и 1.2 на французского спецназовца.
  • Физиев — Руффи
Атаман из-за травмы почти два года был вне игры, после чего вышел на серию из трех поражений. Но в июне известный своим мощными ударами ногами Рафаэль Физиев вернулся и победил в Баку Игнасио Бахамондеса — впереди новый вызов в лице бразильца Маурисиу Руффи, которого в последнем бою заставил сдаться Сен-Дени.
Коэффициенты: 2.0 против 1.8 не в пользу зрелищного азербайджанца.
Ислам Махачев и Алекс Волкановски - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
"Легенда": Махачев поздравил Волкановски с возвращением пояса UFC
14 апреля 2025, 00:55

Полный кард UFC 325

Основной кард:
  • Александр Волкановски — Диего Лопес;
  • Дэн Хукер — Бенуа Сен-Дени;
  • Рафаэль Физиев — Маурисио Руффи;
  • Тай Туиваса — Таллисон Тейшейра;
  • Куиллан Салкиллд — Джейми Малларки.
Прелимы:
  • Джуниор Тафа — Билли Элекана;
  • Кэмерон Роустон — Коди Брандейдж;
  • Джейкоб Малкун — Торрес Финни;
  • Джонатан Микаллеф — Обан Эллиотт;
  • Каан Офли – Чжа И;
  • Ким Сан Ук – Дом Мар Фан;
  • Кейитиро Накамура – Себастьян Салай;
  • Суланрангбо – Лоуренс Луи;
  • Аарон Тау – Намсрай Батбаяр.
Умар и Хабиб Нурмагомедовы - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Брат Хабиба сверг Бога Войны. Но UFC победа россиянина не впечатлит
25 января, 05:15
 
