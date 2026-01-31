https://ria.ru/20260131/turtsija-2071401671.html
В Турции задержали несколько звезд шоу-бизнеса по делу о наркотиках
Ряд популярных представителей турецкого шоу-бизнеса задержан в рамках расследования по делу о наркотиках, проводимого Генеральной прокуратурой Стамбула,... РИА Новости, 31.01.2026
стамбул
анкара (провинция)
мугла (провинция)
турция
шоубиз
Hürriyet: в 4 городах Турции задержали звёзд шоу-бизнеса по делу о наркотиках