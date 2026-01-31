Рейтинг@Mail.ru
В Турции задержали несколько звезд шоу-бизнеса по делу о наркотиках
Шоубиз
 
11:32 31.01.2026
В Турции задержали несколько звезд шоу-бизнеса по делу о наркотиках
В Турции задержали несколько звезд шоу-бизнеса по делу о наркотиках - РИА Новости, 31.01.2026
В Турции задержали несколько звезд шоу-бизнеса по делу о наркотиках
Ряд популярных представителей турецкого шоу-бизнеса задержан в рамках расследования по делу о наркотиках, проводимого Генеральной прокуратурой Стамбула,... РИА Новости, 31.01.2026
стамбул
анкара (провинция)
мугла (провинция)
турция
шоубиз
стамбул, анкара (провинция), мугла (провинция), турция
Стамбул, Анкара (провинция), Мугла (провинция), Турция, Шоубиз
В Турции задержали несколько звезд шоу-бизнеса по делу о наркотиках

Hürriyet: в 4 городах Турции задержали звёзд шоу-бизнеса по делу о наркотиках

АНКАРА, 31 янв— РИА Новости. Ряд популярных представителей турецкого шоу-бизнеса задержан в рамках расследования по делу о наркотиках, проводимого Генеральной прокуратурой Стамбула, сообщила газета Hürriyet.
"В рамках расследования по делу о наркотиках было принято решение о задержании подозреваемых, среди которых есть и известные личности", — пишет издание.
По данным газеты, в ходе операции, прошедшей в Стамбуле, Анкаре, Мугле и Ялове, были задержаны комик Хасан Джан Кая, певец Реймен (Юсуф Акташ), рэпер Эмирхан Чакал, а также Мазлум Актюрк, Мерт Эрен Бюльбюль, Сила Дюндар, Дондю Шахин, Бурак Гюнгёр, Ахмет Кан Дюндар, Берккан Гювен и Фират Яйла.
Подробности обвинений и дальнейшие процессуальные шаги в публикации не уточняются.
Попавшегося на наркотиках актера лишили главной роли в сериале
26 января, 20:43
Попавшегося на наркотиках актера лишили главной роли в сериале
26 января, 20:43
 
Шоубиз
 
 
