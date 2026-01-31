Рейтинг@Mail.ru
12:17 31.01.2026
Заявки на премию "HR-бренд" в спортивной номинации принимают до 14 февраля
Заявки на премию "HR-бренд" в спортивной номинации принимают до 14 февраля
Спорт
Заявки на премию "HR-бренд" в спортивной номинации принимают до 14 февраля

Продолжается прием заявок на премию "HR-бренд" в номинации "Территория спорта"

© Пресс-служба FonbetФонбет
Фонбет - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Пресс-служба Fonbet
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Прием заявок на премию "HR-бренд" в номинации "Территория спорта" продолжается до 14 февраля, сообщается в релизе организаторов премии.
Основная задача номинации, партнером которой выступает букмекерская компания FONBET, заключается в признании и поощрении усилий компаний, успешно интегрирующих своих сотрудников в спорт через корпоративный формат.
Лауреатом станет работодатель, внедривший лучшие корпоративные практики, тренды и инструменты, способствующие вовлечению сотрудников в здоровый и активный образ жизни.
Города Героев. Год памяти - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
ДоброFON и фонд "Память поколений" продолжают проект помощи ветеранам
Вчера, 11:32
 
Заголовок открываемого материала