https://ria.ru/20260131/territoriya--2071404193.html
Заявки на премию "HR-бренд" в спортивной номинации принимают до 14 февраля
Заявки на премию "HR-бренд" в спортивной номинации принимают до 14 февраля - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Заявки на премию "HR-бренд" в спортивной номинации принимают до 14 февраля
Прием заявок на премию "HR-бренд" в номинации "Территория спорта" продолжается до 14 февраля, сообщается в релизе организаторов премии. РИА Новости Спорт, 31.01.2026
2026-01-31T12:17:00+03:00
2026-01-31T12:17:00+03:00
2026-01-31T12:17:00+03:00
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071402293_0:189:3001:1877_1920x0_80_0_0_89ff68136d8d7659a8a8db8ac0574861.jpg
https://ria.ru/20260131/fon-2071401823.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071402293_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_16f9429a303af9d36f3bf7130447b30f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт
Заявки на премию "HR-бренд" в спортивной номинации принимают до 14 февраля
Продолжается прием заявок на премию "HR-бренд" в номинации "Территория спорта"
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
Прием заявок на премию "HR-бренд" в номинации "Территория спорта" продолжается
до 14 февраля, сообщается в релизе организаторов премии.
Основная задача номинации, партнером которой выступает букмекерская компания FONBET, заключается в признании и поощрении усилий компаний, успешно интегрирующих своих сотрудников в спорт через корпоративный формат.
Лауреатом станет работодатель, внедривший лучшие корпоративные практики, тренды и инструменты, способствующие вовлечению сотрудников в здоровый и активный образ жизни.