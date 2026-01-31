Заявки на премию "HR-бренд" в спортивной номинации принимают до 14 февраля

Прием заявок на премию "HR-бренд" в номинации "Территория спорта"до 14 февраля, сообщается в релизе организаторов премии.

Основная задача номинации, партнером которой выступает букмекерская компания FONBET, заключается в признании и поощрении усилий компаний, успешно интегрирующих своих сотрудников в спорт через корпоративный формат.