"Было много сложных моментов": Рыбакина рассказала о финале Australian Open
Теннис
 
17:48 31.01.2026 (обновлено: 06:10 01.02.2026)
"Было много сложных моментов": Рыбакина рассказала о финале Australian Open
теннис
спорт
australian open
елена рыбакина
арина соболенко
женская теннисная ассоциация (wta)
спорт, australian open, елена рыбакина, арина соболенко, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Australian Open, Елена Рыбакина, Арина Соболенко, Женская теннисная ассоциация (WTA)
"Было много сложных моментов": Рыбакина рассказала о финале Australian Open

Рыбакина после победы на Australian Open рассказала о сложных моментах

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина рассказала, что пережила много сложных моментов со своей командой во время Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне.
В субботу в финальном матче посеянная под пятым номером Рыбакина одержала победу над первой ракеткой мира Ариной Соболенко со счетом 6:4, 4:6, 6:4.
Турниры Большого шлема
Australian Open WTA
31 января 2026 • начало в 11:45
Завершен
Арина Соболенко
1 : 24:66:44:6
Елена Рыбакина
"Конечно, я хочу сказать спасибо своей команде. Без вас это было бы невозможно. У нас было много сложных моментов за кулисами. Я очень рада, что мы смогли добиться этого результата. Спасибо всем вам. Я надеюсь, мы сможем сохранить этот уровень и продолжить в том же духе в этом году", - рассказала Рыбакина на награждении.
"Я всегда верила, что смогу вернуться к прежнему уровню. Конечно, у всех бывают падения и подъемы. Как и у всех, у меня были порой мысли: "Что, если я больше никогда не буду в финале и не смогу выиграть трофей?" Но это все о процессе работы, мы очень много работали с командой, и они очень поддерживали меня в моменты, когда я была не очень позитивна", - добавила спортсменка на пресс-конференции после матча, опубликованной на YouTube-канале турнира.
Рыбакиной 26 лет, она впервые в карьере выиграла Australian Open, в 2023 году спортсменка уступила в финале Соболенко. В ноябре Рыбакина обыграла белоруску в решающем матче итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Рыбакина выиграла свой второй турнир Большого шлема, в 2022 году она стала победительницей Уимблдона, всего в ее активе стало 12 титулов WTA.
Президент Казахстана поздравил Рыбакину с победой в финале Australian Open
Теннис Спорт Australian Open Елена Рыбакина Арина Соболенко Женская теннисная ассоциация (WTA)
 
