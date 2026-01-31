https://ria.ru/20260131/tennis-2071387277.html
Определились победители Australian Open в женском парном разряде
Определились победители Australian Open в женском парном разряде - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Определились победители Australian Open в женском парном разряде
Бельгийка Элизе Мертенс и китаянка Чжан Шуай стали победительницами Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде, который проходит на хардовых... РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Определились победители Australian Open в женском парном разряде
