Теннис
 
09:23 31.01.2026
Определились победители Australian Open в женском парном разряде
Определились победители Australian Open в женском парном разряде
спорт, австралия, мельбурн, казахстан, australian open, элиз мертенс, чжан шуай, александра крунич
Теннис, Спорт, Австралия, Мельбурн, Казахстан, Australian Open, Элиз Мертенс, Чжан Шуай, Александра Крунич
© Фото : Пресс-служба УимблдонаТеннисные мячи
Теннисные мячи - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Фото : Пресс-служба Уимблдона
Теннисные мячи. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Бельгийка Элизе Мертенс и китаянка Чжан Шуай стали победительницами Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
В финале они обыграли посеянных под седьмым номером Анну Данилину (Казахстан) и Александру Крунич (Сербия) со счетом 7:6 (7:4), 6:4. У победительниц турнира был четвертый номер посева. Теннисистки провели на корте 1 час 48 минут.
Мертенс 30 лет, она в третий раз выиграла парный турнир Australian Open (2021, 2024, 2026), 37-летняя Чжан Шуай - во второй (2019, 2026). Бельгийка является шестой ракеткой мира в парном разряде, китаянка - 15-й.
Екатерина Тупицына - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Россиянка вышла в финал юниорского Australian Open
Теннис Спорт Австралия Мельбурн Казахстан Australian Open Элиз Мертенс Чжан Шуай Александра Крунич
 
