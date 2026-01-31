Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме посоветовали спортивным федерациям брать пример с World Taekwondo
18:48 31.01.2026
В Госдуме посоветовали спортивным федерациям брать пример с World Taekwondo
2026-01-31T18:48:00+03:00
2026-01-31T18:48:00+03:00
единоборства
тхэквондо
вокруг спорта
дмитрий свищев
тхэквондо, вокруг спорта, дмитрий свищев
Единоборства, Тхэквондо, Вокруг спорта, Дмитрий Свищев
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с РИА Новости призвал международные спортивные федерации брать пример со Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) в вопросе допуска российских спортсменов.
В субботу совет World Taekwondo на заседании в ОАЭ допустил российских и белорусских спортсменов до международных соревнований с флагом и гимном.
"Тхэквондо - достаточно популярный и развитый вид спорта в мире. Конечно, полноценное восстановление наших спортсменов в такой мощной федерации - это очень хорошая новость для наших спортсменов. Они будут под флагом, с гимном и символикой", - сказал Свищев.
"Нужно всем федерациям, которые еще не приняли решение, сомневаются или допускают наших спортсменов только в нейтральном статусе, брать пример с тхэквондистов. Я поздравляю наших спортсменов и болельщиков этого красивого вида спорта", - добавил собеседник агентства.
Ранее World Taekwondo допускала российских спортсменов к соревнованиям только в нейтральном статусе.
Умар Кремлев - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Кремлев рассказал о вложениях в бокс в 2026 году
