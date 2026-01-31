https://ria.ru/20260131/svechnikov-2071446835.html
Погибшего в Турции пловца Свечникова похоронили на Лайковском кладбище
Погибшего в Турции российского пловца Николая Свечникова похоронили на Лайковском кладбище в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Спорт, 31.01.2026
2026-01-31T16:32:00+03:00
2026-01-31T16:32:00+03:00
2026-01-31T16:50:00+03:00
