Погибшего в Турции пловца Свечникова похоронили на Лайковском кладбище
16:32 31.01.2026 (обновлено: 16:50 31.01.2026)
Погибшего в Турции пловца Свечникова похоронили на Лайковском кладбище
николай свечников
спорт
плавание
вокруг спорта
николай свечников, спорт, плавание, вокруг спорта
Николай Свечников, Спорт, Плавание, Вокруг спорта
ОДИНЦОВО, 31 янв - РИА Новости. Погибшего в Турции российского пловца Николая Свечникова похоронили на Лайковском кладбище в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости.
Прощание со Свечниковым проходило в субботу в церкви Владимирской иконы Божией Матери. На прощании тело Свечникова находилось в закрытом гробу.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Исчезновение пловца заметили лишь спустя несколько часов. Результаты ДНК-теста 21 января подтвердили, что в Босфоре найдено тело Свечникова, на следующий день родители спортсмена опознали его. 24 января тело Николая было доставлено авиарейсом из Стамбула в Москву.
Вид на пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Сотни россиян после гибели Свечникова готовятся к заплыву через Босфор
Вчера, 04:05
 
Николай СвечниковСпортПлаваниеВокруг спорта
 
