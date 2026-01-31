Россиян начнут бесплатно обследовать для выявления рисков раннего старения

Согласно документу, россияне смогут сделать клинический анализ крови с СОЭ , общий анализ мочи, биохимическое исследование крови для определения уровня ферритина, С-реактивного белка, интерлейкина-6 , цинка и магния, а также фактора некроза опухоли в случае отклонения в сторону увеличения показателей биологического возраста от календарного на пять лет и более.