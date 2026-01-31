Рейтинг@Mail.ru
Россиян начнут бесплатно обследовать для выявления рисков раннего старения - РИА Новости, 31.01.2026
Хорошие новости
 
12:55 31.01.2026 (обновлено: 14:03 31.01.2026)
Россиян начнут бесплатно обследовать для выявления рисков раннего старения
Россиян начнут бесплатно обследовать для выявления рисков раннего старения - РИА Новости, 31.01.2026
Россиян начнут бесплатно обследовать для выявления рисков раннего старения
Правительство утвердило примерный перечень бесплатных обследований для выявления рисков раннего старения, следует из постановления, которое изучило РИА Новости. РИА Новости, 31.01.2026
россия
Россиян начнут бесплатно обследовать для выявления рисков раннего старения

В России утвердили перечень обследований для определения рисков раннего старения

© Depositphotos.com / DragonImages Медицинский работник записывает результаты анализа крови
Медицинский работник записывает результаты анализа крови - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Depositphotos.com / DragonImages
Медицинский работник записывает результаты анализа крови. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Правительство утвердило примерный перечень бесплатных обследований для выявления рисков раннего старения, следует из постановления, которое изучило РИА Новости.
Согласно документу, россияне смогут сделать клинический анализ крови с СОЭ, общий анализ мочи, биохимическое исследование крови для определения уровня ферритина, С-реактивного белка, интерлейкина-6, цинка и магния, а также фактора некроза опухоли в случае отклонения в сторону увеличения показателей биологического возраста от календарного на пять лет и более.
Комплекс витаминов - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Врач назвала самые перспективные добавки для продления жизни
28 августа 2025, 03:08
Также проведут исследование крови для определения уровня инсулина, глюкозы, гликозилированного гемоглобина (НВА1c), тестостерона (у мужчин) и эстрадиола (у женщин).
Помимо этого, у пациентов проверят показатели кальция, фосфора, щелочной фосфатазы для раннего выявления риска развития нарушений опорно-двигательной системы.
Запланированы исследования для обнаружения рисков развития нарушений психоэмоциального состояния и обмена веществ, ожирения, признаков снижения когнитивных функций.
Обследования будут проводить в центрах медицины здорового долголетия.
Мужчина после тренировки - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Геронтолог назвала неочевидные признаки приближающегося старения
23 мая 2025, 03:16
 
