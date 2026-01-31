https://ria.ru/20260131/starenie-2071411985.html
Россиян начнут бесплатно обследовать для выявления рисков раннего старения
Правительство утвердило примерный перечень бесплатных обследований для выявления рисков раннего старения, следует из постановления, которое изучило РИА Новости. РИА Новости, 31.01.2026
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Правительство утвердило примерный перечень бесплатных обследований для выявления рисков раннего старения, следует из постановления, которое изучило РИА Новости.
Согласно документу, россияне смогут сделать клинический анализ крови с СОЭ, общий анализ мочи, биохимическое исследование крови для определения уровня ферритина, С-реактивного белка, интерлейкина-6, цинка и магния, а также фактора некроза опухоли в случае отклонения в сторону увеличения показателей биологического возраста от календарного на пять лет и более.
Также проведут исследование крови для определения уровня инсулина, глюкозы, гликозилированного гемоглобина (НВА1c), тестостерона (у мужчин) и эстрадиола (у женщин).
Помимо этого, у пациентов проверят показатели кальция, фосфора, щелочной фосфатазы для раннего выявления риска развития нарушений опорно-двигательной системы.
Запланированы исследования для обнаружения рисков развития нарушений психоэмоциального состояния и обмена веществ, ожирения, признаков снижения когнитивных функций.
Обследования будут проводить в центрах медицины здорового долголетия.