Первые тяжелые дроны "Кощей" подготовлены к передаче в ВС России
Первые тяжелые дроны "Кощей" подготовлены к передаче в ВС России - РИА Новости, 31.01.2026
Первые тяжелые дроны "Кощей" подготовлены к передаче в ВС России
Первые тяжёлые FPV-дроны "Кощей" собраны, протестированы и подготовлены к передаче в войска РФ, сообщило в субботу Минобороны России. РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T05:06:00+03:00
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Первые тяжёлые FPV-дроны "Кощей" собраны, протестированы и подготовлены к передаче в войска РФ, сообщило в субботу Минобороны России.
"Военнослужащие технико-эксплуатационной части 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" собрали, протестировали и подготовили к передаче в войска первые тяжёлые FPV-дроны "Кощей", — говорится в сообщении.
В связи с быстро меняющейся обстановкой по линии боевого соприкосновения техникам ТЭЧ поступил запрос на разработку в кратчайшие сроки тяжёлых дронов, способных нести объёмный груз для снабжения передовых подразделений по воздуху.
"В течение нескольких дней такие дроны собираются под конкретные задачи запросившего их подразделения. В качестве полезной нагрузки для них могут служить различные виды боеприпасов, таких как противотанковая мина ТМ-62, продовольствие, вода или боеприпасы, а также ретрансляционная аппаратура", — следует из сообщения.