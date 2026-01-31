Рейтинг@Mail.ru
Фицо принял отставку советника, который упоминается в досье Эпштейна
31.01.2026
Фицо принял отставку советника, который упоминается в досье Эпштейна
в мире
словакия
мирослав лайчак
джеффри эпштейн
роберт фицо
в мире, словакия, мирослав лайчак, джеффри эпштейн, роберт фицо
В мире, Словакия, Мирослав Лайчак, Джеффри Эпштейн, Роберт Фицо
Мирослав Лайчак. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что принял отставку с поста своего советника экс-министра иностранных дел республики Мирослава Лайчака, который упоминается в документах по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна.
В ноябре 2025 года Фицо допускал возможность отставки с поста советника экс-министра иностранных дел республики Лайчака в свете его упоминания в документах по делу Эпштейна, если будет получена дополнительная компрометирующая его информация. В пятницу словацкие СМИ сообщили, что Лайчак снова упоминается в обнародованных материалах по делу Эпштейна.
"Мирослав повел себя как большой дипломат. Я принимаю его предложение о завершении сотрудничества", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* в субботу.
Ранее Фицо называл Лайчака "замечательным дипломатом с фантастическим опытом во внешней политике и невероятными контактами".
Издание Euractiv в ноябре 2025 года сообщило, что имя экс-министра иностранных дел Словакии Лайчака обнаружено в документах по делу Эпштейна. В опубликованной информации сообщалось, что Эпштейн "в нескольких сообщениях упоминал Лайчака, описывая его как человека, обладающего "международным влиянием". В свете этой информации вице-спикер парламента Словакии, глава Словацкой национальной партии (SNS), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко призвал Фицо снять Лайчака с должности советника.
Издание Euractiv сообщало, что в 2019 году Эпштейн представил Лайчака неустановленному контакту, назвав его своим другом. По его данным, обнародованные документы также указывают на интерес Эпштейна к словацкой политике. Так, он высказывался по поводу отставки в 2018 году премьера Фицо после убийства журналиста Яна Куцяка, а также критиковал результаты президентских выборов 2019 года, на которых победила Зузана Чапутова, заявив, что Лайчак "был бы лучшей кандидатурой".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
