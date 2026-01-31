https://ria.ru/20260131/severomorsk-2071467380.html
В Североморске восстановили электроснабжение
В Североморске восстановили электроснабжение - РИА Новости, 31.01.2026
В Североморске восстановили электроснабжение
Электроснабжение удалось восстановить в жилых домах Североморска, начинается подключение уличного освещение, сообщил в своем Telegram-канале глава ЗАТО... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T19:44:00+03:00
2026-01-31T19:44:00+03:00
2026-01-31T19:44:00+03:00
происшествия
североморск
мурманская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070842799_0:56:3322:1925_1920x0_80_0_0_1e8978fa10eeccafff62ba6056dd7f91.jpg
https://ria.ru/20260131/elektrosnabzhenie-2071449689.html
североморск
мурманская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070842799_448:0:3179:2048_1920x0_80_0_0_1a053094a7c72774b5e35e34f8bf40b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, североморск, мурманская область
Происшествия, Североморск, Мурманская область
В Североморске восстановили электроснабжение
В Североморске восстановили электроснабжение в жилых домах