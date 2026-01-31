В Североморске восстановили электроснабжение

Рейтинг@Mail.ru
19:44 31.01.2026
происшествия
североморск
мурманская область
происшествия, североморск, мурманская область
Происшествия, Североморск, Мурманская область
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЗаснеженная опора ЛЭП
© РИА Новости / Илья Наймушин
Заснеженная опора ЛЭП. Архивное фото
МУРМАНСК, 31 янв – РИА Новости. Электроснабжение удалось восстановить в жилых домах Североморска, начинается подключение уличного освещение, сообщил в своем Telegram-канале глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков.
"Электроснабжение в домах восстановлено! Начали работы по подключению уличного освещения в городе", - написал Евменьков.
Также начата поэтапная подача тепла в дома в поселке Сафоново.
В субботу утром у части потребителей Мурманска и Североморска вновь пропало электроснабжение. Глава региона Андрей Чибис сообщил, что произошло повреждение защитного троса. Во второй половине дня аварию удалось устранить, началась подача электроэнергии.
Мурманский морской торговый порт на восточном берегу Кольского залива Баренцева моря - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В Мурманском порту и балкерном терминале восстановили электроснабжение
ПроисшествияСевероморскМурманская область
 
 
