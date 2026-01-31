https://ria.ru/20260131/samolet-2071426500.html
Самолет из Москвы в Дубай вынужденно сел в Сочи
Самолет из Москвы в Дубай вынужденно сел в Сочи - РИА Новости, 31.01.2026
Самолет из Москвы в Дубай вынужденно сел в Сочи
Самолет рейсом из Москвы в Дубай вынужденно сел в Сочи по технической причине, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T14:53:00+03:00
2026-01-31T14:53:00+03:00
2026-01-31T14:53:00+03:00
происшествия
москва
дубай
сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22726/22/227262205_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_5400757d1c663861b2f8dca302994fbf.jpg
https://ria.ru/20260118/kemerovo-2068578930.html
москва
дубай
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22726/22/227262205_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_eb7fbf22ac3990789a3369116fc38b34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, дубай, сочи
Происшествия, Москва, Дубай, Сочи
Самолет из Москвы в Дубай вынужденно сел в Сочи
Самолет из Москвы в Дубай вынужденно сел в Сочи по технической причине
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Самолет рейсом из Москвы в Дубай вынужденно сел в Сочи по технической причине, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
По данным собеседницы агентства, около 14 часов по московскому времени воздушное судно, выполнявшее рейс Москва–Дубай, "по техническим причинам совершило вынужденную посадку в аэропорту Сочи".
На борту находились 190 пассажиров, все они временно размещены в здании аэровокзала, в отношении борта организована техническая ревизия, добавили в надзорном ведомстве.