Самолет из Москвы в Дубай вынужденно сел в Сочи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Самолет рейсом из Москвы в Дубай вынужденно сел в Сочи по технической причине, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По данным собеседницы агентства, около 14 часов по московскому времени воздушное судно, выполнявшее рейс Москва–Дубай, "по техническим причинам совершило вынужденную посадку в аэропорту Сочи".