"Салават Юлаев" — "Торпедо": смотреть онлайн матч КХЛ 31 января
Хоккей
Хоккей
 
14:30 31.01.2026 (обновлено: 15:04 31.01.2026)
https://ria.ru/20260131/salavat-yulaev-torpedo-smotret-onlayn-2071428139.html
"Салават Юлаев" — "Торпедо": смотреть онлайн матч КХЛ 31 января
"Салават Юлаев" — "Торпедо": смотреть онлайн матч КХЛ 31 января - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
"Салават Юлаев" — "Торпедо": смотреть онлайн матч КХЛ 31 января
"Салават Юлаев" и "Торпедо" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 31.01.2026
2026-01-31T14:30:00+03:00
2026-01-31T15:04:00+03:00
хоккей
салават юлаев
торпедо
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
"Салават Юлаев" — "Торпедо": смотреть онлайн матч КХЛ 31 января

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. "Салават Юлаев" и "Торпедо" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 31 января и начнется в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
31 января 2026 • начало в 14:30
Завершен
Салават Юлаев
3 : 1
Торпедо НН
05:33 • Егор Сучков
(Джек Родвальд, Данил Алалыкин)
01:32 • Шелдон Ремпал
(Джек Родвальд, Евгений Кулик)
19:34 • Григорий Панин
(Евгений Кузнецов)
08:42 • Kirill Svishchyov
(Боб Нарделла, Егор Соколов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ХоккейСалават ЮлаевТорпедоКХЛ 2025-2026Анонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
