Рыбакина обыграла Соболенко в финале Australian Open
Рыбакина обыграла Соболенко в финале Australian Open - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Рыбакина обыграла Соболенко в финале Australian Open
Представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису
2026-01-31
2026-01-31T14:04:00+03:00
2026-02-01T06:12:00+03:00
теннис
елена рыбакина
арина соболенко
australian open
женская теннисная ассоциация (wta)
спорт
елена рыбакина, арина соболенко, australian open, женская теннисная ассоциация (wta), спорт
Теннис, Елена Рыбакина, Арина Соболенко, Australian Open, Женская теннисная ассоциация (WTA), Спорт
Рыбакина обыграла Соболенко в финале Australian Open
Рыбакина обыграла первую ракетку мира Соболенко в финале Australian Open
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
В финале посеянная под пятым номером Рыбакина одержала победу над первой ракеткой мира Ариной Соболенко (1-й номер посева) со счетом 6:4, 4:6, 6:4. Теннисистки провели на корте 2 часа 18 минут.
Australian Open WTA
31 января 2026
Завершен
Победительница встречи выполнила шесть подач навылет и допустила три двойные ошибки. Соболенко сделала пять эйсов и допустила две двойные. Также на счету Рыбакиной 28 активно выигранных мячей и 25 невынужденных ошибок. У белоруски 35 виннерсов при 26 невынужденных ошибках.
Представительница Казахстана выиграла семь из 15 личных встреч с Соболенко.
Рыбакиной 26 лет, она впервые в карьере выиграла Australian Open, в 2023 году спортсменка уступила в финале Соболенко. В ноябре Рыбакина обыграла белоруску в решающем матче итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Рыбакина выиграла свой второй турнир Большого шлема, в 2022 году она стала победительницей Уимблдона, всего в ее активе стало 12 титулов WTA.
Соболенко 27 лет. Она играла в финале Australian Open в четвертый раз подряд. В 2023 и 2024 годах стала победительницей турнира, а в 2025-м уступила американке Мэдисон Киз. Соболенко является победительницей четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде, всего за карьеру белоруска завоевала 22 титула под эгидой WTA.