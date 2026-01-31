Рейтинг@Mail.ru
Рыбакина обыграла Соболенко в финале Australian Open - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
14:04 31.01.2026 (обновлено: 06:12 01.02.2026)
https://ria.ru/20260131/rybakina-2071420011.html
Рыбакина обыграла Соболенко в финале Australian Open
Рыбакина обыграла Соболенко в финале Australian Open - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Рыбакина обыграла Соболенко в финале Australian Open
Представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах... РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-01-31T14:04:00+03:00
2026-02-01T06:12:00+03:00
теннис
елена рыбакина
арина соболенко
australian open
женская теннисная ассоциация (wta)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071505670_0:129:1079:736_1920x0_80_0_0_fbcaa17b948ec5705c2d3260778e9876.jpg
https://ria.ru/20260131/turnir-2071388428.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071505670_0:28:1079:837_1920x0_80_0_0_67fd7c0c6cf8e741e0c99732a25e3e71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
елена рыбакина, арина соболенко, australian open, женская теннисная ассоциация (wta), спорт
Теннис, Елена Рыбакина, Арина Соболенко, Australian Open, Женская теннисная ассоциация (WTA), Спорт
Рыбакина обыграла Соболенко в финале Australian Open

Рыбакина обыграла первую ракетку мира Соболенко в финале Australian Open

© Соцсети теннисисткиЕлена Рыбакина
Елена Рыбакина - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Соцсети теннисистки
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
В финале посеянная под пятым номером Рыбакина одержала победу над первой ракеткой мира Ариной Соболенко (1-й номер посева) со счетом 6:4, 4:6, 6:4. Теннисистки провели на корте 2 часа 18 минут.
Турниры Большого шлема
Australian Open WTA
31 января 2026 • начало в 11:45
Завершен
Арина Соболенко
1 : 24:66:44:6
Елена Рыбакина
Календарь Турнирная таблица История встреч
Победительница встречи выполнила шесть подач навылет и допустила три двойные ошибки. Соболенко сделала пять эйсов и допустила две двойные. Также на счету Рыбакиной 28 активно выигранных мячей и 25 невынужденных ошибок. У белоруски 35 виннерсов при 26 невынужденных ошибках.
Представительница Казахстана выиграла семь из 15 личных встреч с Соболенко.
Рыбакиной 26 лет, она впервые в карьере выиграла Australian Open, в 2023 году спортсменка уступила в финале Соболенко. В ноябре Рыбакина обыграла белоруску в решающем матче итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Рыбакина выиграла свой второй турнир Большого шлема, в 2022 году она стала победительницей Уимблдона, всего в ее активе стало 12 титулов WTA.
Соболенко 27 лет. Она играла в финале Australian Open в четвертый раз подряд. В 2023 и 2024 годах стала победительницей турнира, а в 2025-м уступила американке Мэдисон Киз. Соболенко является победительницей четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде, всего за карьеру белоруска завоевала 22 титула под эгидой WTA.
Теннисные мячи - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Скупски и Харрисон впервые выиграли парный турнир Australian Open
Вчера, 09:34
 
ТеннисЕлена РыбакинаАрина СоболенкоAustralian OpenЖенская теннисная ассоциация (WTA)Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Рыбакина
    464
    646
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Автомобилист
    1
    4
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Амур
    Барыс
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Трактор
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Динамо Минск
    5
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Торпедо НН
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Нефтехимик
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Арсенал
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Вест Хэм
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Гамбург
    Бавария
    2
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Филадельфия
    Лос-Анджелес
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Атлетико Мадрид
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эльче
    Барселона
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала