Рейтинг@Mail.ru
Роскачество рассказало, как технологии помогают виноделам - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:53 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/roskachestvo-2071380676.html
Роскачество рассказало, как технологии помогают виноделам
Роскачество рассказало, как технологии помогают виноделам - РИА Новости, 31.01.2026
Роскачество рассказало, как технологии помогают виноделам
Модернизация винодельческой отрасли России играет важнейшую роль в стабилизации качества продукции, внедрение технологий, среди которых современные системы... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T07:53:00+03:00
2026-01-31T07:53:00+03:00
россия
роскачество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101932/89/1019328970_0:279:1486:1115_1920x0_80_0_0_d663275891b1f2c7d2fbbc457246543a.jpg
https://ria.ru/20260130/titov-2071119644.html
https://ria.ru/20250405/roskachestvo-2009479696.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101932/89/1019328970_0:0:1486:1115_1920x0_80_0_0_a06e620dca7fea4ec90228034657f1b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, роскачество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Россия, Роскачество, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Роскачество рассказало, как технологии помогают виноделам

РИА Новости: технологии помогают виноделам справляться с непростой погодой

© Фото : Виктор ЛященкоВиноградник в Крыму
Виноградник в Крыму - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Фото : Виктор Лященко
Виноградник в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Модернизация винодельческой отрасли России играет важнейшую роль в стабилизации качества продукции, внедрение технологий, среди которых современные системы переработки винограда и использование инертных газов, позволило частично компенсировать влияние погоды, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
В организации подчеркнули, что исследования в рамках "Винного гида России" подтверждают сильное влияние климатических условий в год урожая на качество вина. Так, в прохладные и дождливые годы снижается качество красных вин, а в жаркие и засушливые - белых, розовых и отчасти игристого.
Винный дом - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Титов заявил о "революции вина" в России
Вчера, 03:48
Например, экстремально жаркий 2020 год привел к снижению качества вина игристых и тихих розовых вин в 2021 году. Однако уже в более прохладном 2021 году урожая было зафиксировано улучшение по обеим категориям.
"Важнейшую роль в стабилизации качества сыграла масштабная модернизация отрасли, пик которой пришелся на 2021-2022 годы. Внедрение современных технологий - работа в инертных газах для защиты от окисления, современные системы переработки винограда и оборудование - позволило частично компенсировать негативное влияние погоды", - рассказали в Роскачестве.
Отмечается, что анализ данных за 2019 и 2022 годы показывает рост доли качественных (соответствующих повышенным стандартам "Винного гида России") тихих розовых вин на 32 п.п., белых - на 20 п.п.
Более того, сегодня отрасль демонстрирует повышенную устойчивость. Даже после сложного с точки зрения климата 2024 года снижение качества в 2025 году было минимальным и несопоставимо с прошлыми спадами, заключили в Роскачестве.
"Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Международная медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
Чаша с вином на фоне хлеба и винограда - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Эксперты Роскачества назвали лучшие российские кагоры
5 апреля 2025, 07:33
 
РоссияРоскачествоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала