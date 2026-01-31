Роскачество рассказало, как технологии помогают виноделам

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Модернизация винодельческой отрасли России играет важнейшую роль в стабилизации качества продукции, внедрение технологий, среди которых современные системы переработки винограда и использование инертных газов, позволило частично компенсировать влияние погоды, рассказали РИА Новости в Роскачестве.

В организации подчеркнули, что исследования в рамках "Винного гида России" подтверждают сильное влияние климатических условий в год урожая на качество вина. Так, в прохладные и дождливые годы снижается качество красных вин, а в жаркие и засушливые - белых, розовых и отчасти игристого.

Например, экстремально жаркий 2020 год привел к снижению качества вина игристых и тихих розовых вин в 2021 году. Однако уже в более прохладном 2021 году урожая было зафиксировано улучшение по обеим категориям.

"Важнейшую роль в стабилизации качества сыграла масштабная модернизация отрасли, пик которой пришелся на 2021-2022 годы. Внедрение современных технологий - работа в инертных газах для защиты от окисления, современные системы переработки винограда и оборудование - позволило частично компенсировать негативное влияние погоды", - рассказали в Роскачестве

Отмечается, что анализ данных за 2019 и 2022 годы показывает рост доли качественных (соответствующих повышенным стандартам "Винного гида России") тихих розовых вин на 32 п.п., белых - на 20 п.п.

Более того, сегодня отрасль демонстрирует повышенную устойчивость. Даже после сложного с точки зрения климата 2024 года снижение качества в 2025 году было минимальным и несопоставимо с прошлыми спадами, заключили в Роскачестве.