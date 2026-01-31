https://ria.ru/20260131/pozhar-2071466080.html
Стали известны подробности о пожаре в сауне в Прокопьевске
Стали известны подробности о пожаре в сауне в Прокопьевске
Три 16-летних девочки и два мальчика, которым было 15 и 17 лет, погибли при пожаре в частной сауне в Кузбассе, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 31.01.2026
происшествия
россия
кемеровская область
прокопьевск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
