Стали известны подробности о пожаре в сауне в Прокопьевске
19:28 31.01.2026
Стали известны подробности о пожаре в сауне в Прокопьевске
Три 16-летних девочки и два мальчика, которым было 15 и 17 лет, погибли при пожаре в частной сауне в Кузбассе, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T19:28:00+03:00
2026-01-31T19:28:00+03:00
2026
Стали известны подробности о пожаре в сауне в Прокопьевске

КЕМЕРОВО, 31 янв – РИА Новости. Три 16-летних девочки и два мальчика, которым было 15 и 17 лет, погибли при пожаре в частной сауне в Кузбассе, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Погибли три девочки 16 лет и два мальчика 15 и 17 лет", – сообщили в экстренных службах.
В субботу главное управление МЧС России по Кемеровской области сообщило, что ликвидируют пожар в частной сауне города Прокопьевска в Кемеровской области. По предварительным данным, в результате возгорания погибли пять человек, предположительно, подростки. Площадь пожара составляет 70 квадратных метров. По факту происшествия региональное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По данным следователей, из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись одной девушке.
