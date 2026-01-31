https://ria.ru/20260131/pozhar-2071457562.html
Девушке удалось спастись при пожаре в сауне в Прокопьевске
Девушке удалось спастись при пожаре в сауне в Прокопьевске
Одной девушке удалось спастись при пожаре в сауне в кемеровском Прокопьевске, на месте работают следователи, сообщает следственное управление СК по Кемеровской... РИА Новости, 31.01.2026
происшествия
прокопьевск
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
