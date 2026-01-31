Рейтинг@Mail.ru
В Алтайском крае четыре человека погибли при пожаре - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:11 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/pozhar-2071381572.html
В Алтайском крае четыре человека погибли при пожаре
В Алтайском крае четыре человека погибли при пожаре - РИА Новости, 31.01.2026
В Алтайском крае четыре человека погибли при пожаре
Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в Алтайском крае, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили журналистам в силовых... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T08:11:00+03:00
2026-01-31T08:11:00+03:00
происшествия
алтайский край
камень-на-оби
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
https://ria.ru/20260128/malchik-2070699800.html
https://ria.ru/20260126/pozhar-2070244888.html
алтайский край
камень-на-оби
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, алтайский край, камень-на-оби, россия
Происшествия, Алтайский край, Камень-на-Оби, Россия
В Алтайском крае четыре человека погибли при пожаре

В Алтайском крае двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАРНАУЛ, 31 янв - РИА Новости. Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в Алтайском крае, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили журналистам в силовых ведомствах региона.
«

"Сегодня ночью в городе Камень-на-Оби в частном жилом доме по улице Республики произошел пожар. Из помещения были эвакуированы 4 человека: двое взрослых и двое детей в возрасте 5 лет и 8 месяцев, которые впоследствии скончались от отравления продуктами горения в реанимационном отделении медицинского учреждения", - сообщили в СУСК по региону.

Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре, пока мать ходила за углем
28 января, 09:37
Наиболее вероятная причина возгорания - неправильная эксплуатация печного оборудования.
«
"По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - отмечают в СУСК.
По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа на месте происшествия работает территориальный прокурор, проводится проверка исполнения законодательства о безнадзорности несовершеннолетних, причин и условий произошедшего.
«
"Поставлен на контроль ход расследования уголовного дела. Проведение прокурорской проверки продолжается", - сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
Последствия пожара в Кондопожской ЦРБ в Карелии - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В Карелии при пожаре в больнице погиб мужчина
26 января, 07:07
 
ПроисшествияАлтайский крайКамень-на-ОбиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала