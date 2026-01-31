В Алтайском крае четыре человека погибли при пожаре

БАРНАУЛ, 31 янв - РИА Новости. Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в Алтайском крае, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили журналистам в силовых ведомствах региона.
«
"Сегодня ночью в городе Камень-на-Оби в частном жилом доме по улице Республики произошел пожар. Из помещения были эвакуированы 4 человека: двое взрослых и двое детей в возрасте 5 лет и 8 месяцев, которые впоследствии скончались от отравления продуктами горения в реанимационном отделении медицинского учреждения", - сообщили в СУСК по региону.
Наиболее вероятная причина возгорания - неправильная эксплуатация печного оборудования.
«
"По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - отмечают в СУСК.
По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа на месте происшествия работает территориальный прокурор, проводится проверка исполнения законодательства о безнадзорности несовершеннолетних, причин и условий произошедшего.
«
"Поставлен на контроль ход расследования уголовного дела. Проведение прокурорской проверки продолжается", - сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
