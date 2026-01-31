В Алтайском крае четыре человека погибли при пожаре

«

"Сегодня ночью в городе Камень-на-Оби в частном жилом доме по улице Республики произошел пожар. Из помещения были эвакуированы 4 человека: двое взрослых и двое детей в возрасте 5 лет и 8 месяцев, которые впоследствии скончались от отравления продуктами горения в реанимационном отделении медицинского учреждения", - сообщили в СУСК по региону.