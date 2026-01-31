https://ria.ru/20260131/podmoskove-2071464026.html
В Подмосковье на канатной дороге застряли 50 человек
В Подмосковье на канатной дороге застряли 50 человек - РИА Новости, 31.01.2026
В Подмосковье на канатной дороге застряли 50 человек
Спасатели эвакуируют людей с канатной дороги в горнолыжном парке Дмитровского округа Подмосковья, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 31.01.2026
В Подмосковье на канатной дороге застряли 50 человек
Людей эвакуируют с канатной дороги в горнолыжном парке Дмитровского округа