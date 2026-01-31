Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье на канатной дороге застряли 50 человек - РИА Новости, 31.01.2026
19:06 31.01.2026 (обновлено: 20:45 31.01.2026)
В Подмосковье на канатной дороге застряли 50 человек
Спасатели эвакуируют людей с канатной дороги в горнолыжном парке Дмитровского округа Подмосковья, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 31.01.2026
происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мособлпожспас
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Мособлпожспас
В Подмосковье на канатной дороге застряли 50 человек

Людей эвакуируют с канатной дороги в горнолыжном парке Дмитровского округа

© ГКУ МО "Мособлпожспас"/TelegramСпасатели помогают людям, застрявшим на фуникулере в горнолыжном парке Дмитровского округа
Спасатели помогают людям, застрявшим на фуникулере в горнолыжном парке Дмитровского округа - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© ГКУ МО "Мособлпожспас"/Telegram
Спасатели помогают людям, застрявшим на фуникулере в горнолыжном парке Дмитровского округа
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Спасатели эвакуируют людей с канатной дороги в горнолыжном парке Дмитровского округа Подмосковья, сообщила пресс-служба МЧС.
«

"В деревне Степаново, в горнолыжном парке Дмитровского муниципального округа. На момент остановки на подъемнике находилось 50 человек", — уточнили в ведомстве.

По прибытии спасатели приступили к эвакуации людей по трехколенной лестнице.
В свою очередь, в пресс-службе Мособлпожспаса уточнили, что предварительная причина остановки — выход троса из ролика подъемника. По состоянию на 18:00 мск осталось эвакуировать 15 человек. По предварительной информации, пострадавших нет.
