04:55 31.01.2026
В Госдуме предложили информировать граждан о праве на пенсию
общество, россия, борис чернышов (депутат), госдума рф
Общество, Россия, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил закрепить обязанность информировать граждан о возникновении права на страховую пенсию и предпенсионном статусе с указанием предварительного размера.
Обращение с соответствующим предложением к главе Минтруда Антону Котякову имеется в распоряжении РИА Новости.
"В целях обеспечения полноценной реализации прав граждан предлагаю законодательно закрепить обязанность Социального фонда России направлять гражданам персонализированные уведомления о двух ключевых событиях: о приобретении предпенсионного статуса с разъяснением всех положенных льгот и о точной дате возникновения права на страховую пенсию по старости с указанием ее предварительного размера", - сказано в документе.
Согласно инициативе, такие уведомления предлагается направлять гражданам заблаговременно через личный кабинет на портале "Госуслуги": первое – за 6 месяцев до наступления предпенсионного возраста, второе – за 3–6 месяцев до даты возникновения пенсионного права. Также предлагается предусмотреть дублирование информации по SMS и, при необходимости, почтой.
Как отметил вице-спикер Госдумы, в настоящее время гражданин вынужден самостоятельно инициировать процесс получения информации о своих пенсионных правах. По его словам, отсутствие заблаговременного и персонализированного информирования приводит к повсеместным случаям, когда люди не владеют информацией о точной дате возникновения права на пенсию и обращаются за ее назначением с опозданием, безвозвратно теряя часть ежемесячных выплат за каждый пропущенный месяц.
"Реализация данной инициативы станет для граждан гарантией своевременного получения пенсии в полном объёме и реализации всех социальных прав, а также снизит уровень стресса и правовой неопределенности у населения. Эта мера станет еще одним шагом к повышению эффективности и прозрачности социальной системы, позволит снизить нагрузку на клиентские службы СФР за счет автоматизации и будет способствовать укреплению доверия граждан к государственным институтам", - отметил Чернышов.
ОбществоРоссияБорис Чернышов (депутат)Госдума РФ
 
 
