В Госдуме предложили информировать граждан о праве на пенсию

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил закрепить обязанность информировать граждан о возникновении права на страховую пенсию и предпенсионном статусе с указанием предварительного размера.

Согласно инициативе, такие уведомления предлагается направлять гражданам заблаговременно через личный кабинет на портале "Госуслуги": первое – за 6 месяцев до наступления предпенсионного возраста, второе – за 3–6 месяцев до даты возникновения пенсионного права. Также предлагается предусмотреть дублирование информации по SMS и, при необходимости, почтой.