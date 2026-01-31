История "главного палача СССР": предпочитал кожаную спецодежду

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Тот, кто официально числился комендантом, на самом деле выполнял “черновую работу”. Василий Блохин, огласно распространенной версии, лично отправил на тот свет тысячи человек.

Как его не смог обличить сам Лаврентий Берия? И почему за такого человека лично поручился Сталин?

Из крестьян в палачи

Родился Василий Блохин в 1895 году в семье крестьянина-бедняка в селе Гавриловское Владимирской губернии. В юности работал пастухом в деревне, а после — каменщиком в Москве. В 1915 году по достижении призывного возраста пошел на воинскую службу. За время Первой мировой войны дослужился до старшего унтер-офицера.

После революции 1917 года Блохин вступил в ряды Красной армии. В мае 1921 года его перевели в войска внутренней охраны республики на должность командира взвода. Дальнейшую карьеру он продолжил строить в органах государственной безопасности.

Расстрелы вместо ручек и скрепок

В 1926-м Блохина назначили комендантом ОГПУ по Московской области, через несколько лет — комендантом административно-хозяйственного управления НКВД, после — начальником комендантского отдела.

Однако Блохин занимался отнюдь не закупками ручек и скрепок. Он приводил в исполнение смертные приговоры.

"Расстрельная команда Блохина, или, как называли ее в тех кругах, спецгруппа, формировалась из разных подразделений. В конце 1920-х — начале 1930-х годов в эту структуру входили такие сотрудники специальных отделений, которые занимались охраной вождей, персонально Сталина. Они не только выполняли обязанности по охране, но и регулярно занимались расстрелами", — поясняет историк Дмитрий Павлов.

Сохранились свидетельства очевидцев, встречавшихся и работавших с Блохиным. Всех поражало, насколько серьезным и педантичным был его подход к исполнению своих обязанностей. О том, что работу Блохина ценили, говорит и солидный список наград из семи орденов (включая орден Ленина). Также он получил звание генерал-майора и знак "Почетный работник ВЧК-ГПУ".

Сомнительные сведения

Историки подвергают сомнению многие рассказы и домыслы об образе “палача” Блохина. Особенно выделяются воспоминания Лаврентия Берии и Дмитрия Токарева.

Согласно словам самого Берии, в 1939 году во время очередной чистки рядов он решил избавиться от Блохина и сообщил вождю, что тот якобы ведет антисоветскую деятельность. Однако Иосиф Виссарионович не дал Блохина в обиду.

"Со мной Сталин не согласился, заявив, что таких людей сажать не надо, они выполняют черновую работу", — позже вспоминал Берия.

Что касается бывшего начальника УНКВД по Калининской области Токарева — по его воспоминаниям , Блохин надевал специально сшитое для него кожаное облачение, которое и делало его похожим на настоящего палача. Сомнения вызывает описание этого “костюма”: длинный кожаный коричневый фартук и того же цвета кожаные перчатки с крагами выше локтей.

В большей степени — легенда

После смерти Сталина в 1953 году 58-летний Блохин был уволен на пенсию "по состоянию здоровья", а в 1954-м его лишили генеральского звания. Умер он в 1955 году; существует версия о его самоубийстве, но официального подтверждения ей нет.

После распада Советского Союза появилось множество книг и публикаций о жестоких казнях, совершенных Блохиным. Однако современные историки ставят под сомнение его образ демонического палача, созданный журналистами и писателями. Большинство рассказов о “палаче в кожаном фартуке” основаны на показаниях Берии и Токарева, а в открытых источниках нет ни одного документа, подтверждающего, что Блохин лично приводил в исполнение смертные приговоры.

