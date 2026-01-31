Рейтинг@Mail.ru
Овечкин посетил матч НБА с Леброном Джеймсом и подарил ему свой свитер
09:49 31.01.2026
Овечкин посетил матч НБА с Леброном Джеймсом и подарил ему свой свитер
Овечкин посетил матч НБА с Леброном Джеймсом и подарил ему свой свитер - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Овечкин посетил матч НБА с Леброном Джеймсом и подарил ему свой свитер
Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин посетил матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Вашингтон Уизардс" - "Лос-Анджелес... РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Овечкин посетил матч НБА с Леброном Джеймсом и подарил ему свой свитер

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин посетил матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Вашингтон Уизардс" - "Лос-Анджелес Лейкерс".
Капитан "Вашингтона" сидел по ходу встречи в первом ряду, а после матча сделал вместе с детьми совместную фотографию с форвардом "Лейкерс" Леброном Джеймсом и подарил ему свой игровой свитер. Баскетболист в ответ подарил россиянину свою игровую майку.
Овечкин, которому 40 лет, с 919 шайбами является лучшим снайпером регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 41-летний Джеймс с 42 841 очком - лучший бомбардир в истории "регулярок" НБА.
