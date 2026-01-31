https://ria.ru/20260131/ovechkin-2071391975.html
Овечкин посетил матч НБА с Леброном Джеймсом и подарил ему свой свитер
Овечкин посетил матч НБА с Леброном Джеймсом и подарил ему свой свитер - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Овечкин посетил матч НБА с Леброном Джеймсом и подарил ему свой свитер
Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин посетил матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Вашингтон Уизардс" - "Лос-Анджелес... РИА Новости Спорт, 31.01.2026
2026-01-31T09:49:00+03:00
2026-01-31T09:49:00+03:00
2026-01-31T09:55:00+03:00
баскетбол
спорт
александр овечкин
леброн джеймс
вашингтон уизардс
вашингтон кэпиталз
лос-анджелес лейкерс
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071392366_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c3479688c593abcd143993b0f5ac4a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071392366_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_445e141209c4fda4b06eada5f0389dd9.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, александр овечкин, леброн джеймс, вашингтон уизардс, вашингтон кэпиталз, лос-анджелес лейкерс, национальная хоккейная лига (нхл), нба
Баскетбол, Спорт, Александр Овечкин, Леброн Джеймс, Вашингтон Уизардс, Вашингтон Кэпиталз, Лос-Анджелес Лейкерс, Национальная хоккейная лига (НХЛ), НБА
Овечкин посетил матч НБА с Леброном Джеймсом и подарил ему свой свитер
Овечкин посетил матч "Лейкерс" и обменялся майками с Леброном Джеймсом