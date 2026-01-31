Юрист предупредил об ответственности за сосульки на балконе

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Гражданин РФ несет ответственность за сосульки, если они упали с самовольно смонтированного козырька балкона, при этом поранив других людей или повредив чужое имущество, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

"Если сосульки упали с крыши многоквартирного дома, то есть с общедомового имущества, то управляющая компания однозначно понесет ответственность за это... Таким образом, если в результате ненадлежащего оказания услуг по уборки от наледей и сосулек жильцам причинён ущерб (поврежден снегом автомобиль, травма из-за падения сосульки) граждане могут даже получить компенсацию за порчу имущества от управляющей компании. Если же не дай бог, причинён вред жизни и здоровью, то необходимо обращаться в полицию с требованием возбуждения уголовного дела за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - заключил Хаминский.