Юрист предупредил об ответственности за сосульки на балконе

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Гражданин РФ несет ответственность за сосульки, если они упали с самовольно смонтированного козырька балкона, при этом поранив других людей или повредив чужое имущество, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Если сосульки упали с самовольно смонтированного козырька балкона, то ответственность понесет и собственник квартиры... Самовольно обустроенные козырьки не являются общедомовым имуществом, и собственник квартиры обязан очищать балкон и козырек от снега и сосулек. При этом виновник в случае причинения вреда имуществу или здоровью граждан обязан возместить ущерб (статье 1064 ГК РФ "Общие основания ответственности за причинение вреда"), а в тяжелых случаях возможна и уголовная ответственность", - рассказал Хаминский.
Юрист уточнил, что обычно за придомовую территорию несет ответственность управляющая компания, обслуживающая дом. Согласно действующему законодательству, управляющая компания должна обеспечить безопасность граждан и содержать в порядке общедомовое имущество в многоквартирном доме.
"Если сосульки упали с крыши многоквартирного дома, то есть с общедомового имущества, то управляющая компания однозначно понесет ответственность за это... Таким образом, если в результате ненадлежащего оказания услуг по уборки от наледей и сосулек жильцам причинён ущерб (поврежден снегом автомобиль, травма из-за падения сосульки) граждане могут даже получить компенсацию за порчу имущества от управляющей компании. Если же не дай бог, причинён вред жизни и здоровью, то необходимо обращаться в полицию с требованием возбуждения уголовного дела за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - заключил Хаминский.
