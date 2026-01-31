Рейтинг@Mail.ru
Юрист предупредил об ответственности за сосульки на балконе - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:13 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/otvetstvennost-2071369994.html
Юрист предупредил об ответственности за сосульки на балконе
Юрист предупредил об ответственности за сосульки на балконе - РИА Новости, 31.01.2026
Юрист предупредил об ответственности за сосульки на балконе
Гражданин РФ несет ответственность за сосульки, если они упали с самовольно смонтированного козырька балкона, при этом поранив других людей или повредив чужое... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T03:13:00+03:00
2026-01-31T03:13:00+03:00
россия
москва
московская область (подмосковье)
александр хаминский
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840529072_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_ca2826414d2cf7362c7489c9be920152.jpg
https://ria.ru/20251117/nejroset-2055412192.html
https://ria.ru/20231130/sanprosvet-1912637420.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840529072_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_8cb7d864056d7b3e7f462569ca29a59b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, московская область (подмосковье), александр хаминский, общество
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Хаминский, Общество
Юрист предупредил об ответственности за сосульки на балконе

РИА Новости: за сосульки, упавшие с козырька балкона, отвечает собственник

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСосульки
Сосульки - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сосульки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Гражданин РФ несет ответственность за сосульки, если они упали с самовольно смонтированного козырька балкона, при этом поранив других людей или повредив чужое имущество, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Если сосульки упали с самовольно смонтированного козырька балкона, то ответственность понесет и собственник квартиры... Самовольно обустроенные козырьки не являются общедомовым имуществом, и собственник квартиры обязан очищать балкон и козырек от снега и сосулек. При этом виновник в случае причинения вреда имуществу или здоровью граждан обязан возместить ущерб (статье 1064 ГК РФ "Общие основания ответственности за причинение вреда"), а в тяжелых случаях возможна и уголовная ответственность", - рассказал Хаминский.
Работник коммунальной службы чистит от снега и сосулек крышу дома в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Петербурге нейросеть будет выявлять сосульки на крышах
17 ноября 2025, 11:24
Юрист уточнил, что обычно за придомовую территорию несет ответственность управляющая компания, обслуживающая дом. Согласно действующему законодательству, управляющая компания должна обеспечить безопасность граждан и содержать в порядке общедомовое имущество в многоквартирном доме.
"Если сосульки упали с крыши многоквартирного дома, то есть с общедомового имущества, то управляющая компания однозначно понесет ответственность за это... Таким образом, если в результате ненадлежащего оказания услуг по уборки от наледей и сосулек жильцам причинён ущерб (поврежден снегом автомобиль, травма из-за падения сосульки) граждане могут даже получить компенсацию за порчу имущества от управляющей компании. Если же не дай бог, причинён вред жизни и здоровью, то необходимо обращаться в полицию с требованием возбуждения уголовного дела за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - заключил Хаминский.
Дети едят сосульки - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Опасные сосульки, коварные "ватрушки". Врачи разобрали риски зимних забав
30 ноября 2023, 09:00
 
РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Александр ХаминскийОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала