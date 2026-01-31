https://ria.ru/20260131/orban-2071401243.html
"Наших детей и внуков". Орбан выступил с жестким заявлением по Украине
"Наших детей и внуков". Орбан выступил с жестким заявлением по Украине - РИА Новости, 31.01.2026
"Наших детей и внуков". Орбан выступил с жестким заявлением по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в соцсети X, что не позволит возлагать бремя поддержки киевского режима на плечи его сограждан. РИА Новости, 31.01.2026
"Наших детей и внуков". Орбан выступил с жестким заявлением по Украине
Орбан: Венгрия не будет отправлять солдат, оружие или деньги на Украину