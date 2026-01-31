Рейтинг@Mail.ru
"Наших детей и внуков". Орбан выступил с жестким заявлением по Украине
11:30 31.01.2026 (обновлено: 11:48 31.01.2026)
"Наших детей и внуков". Орбан выступил с жестким заявлением по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в соцсети X, что не позволит возлагать бремя поддержки киевского режима на плечи его сограждан. РИА Новости, 31.01.2026
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в соцсети X, что не позволит возлагать бремя поддержки киевского режима на плечи его сограждан.
"Мы не будем отправлять солдат, оружие или деньги на Украину. Они хотят кредитов и больших взносов, которые загонят в долги даже наших детей и внуков. Венгрия не будет играть в эту игру", — написал он.
Орбан отметил, что Брюссель и Киев хотят, чтобы в Венгрии было правительство, которое уступит их требованиям, однако этого не произойдет.
Орбан ранее объявил о запуске петиции против отправки денег Киеву после того, как Брюссель сообщил о планах выделить Украине 90 миллиардов евро и 800 миллиардов долларов за счет стран-членов ЕС. Из-за этого МИД Украины вызвал венгерского посла в Киеве и выразил протест.
