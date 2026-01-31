Рейтинг@Mail.ru
Непомнящий поднялся на 22-е место в рейтинге FIDE
19:14 31.01.2026
Непомнящий поднялся на 22-е место в рейтинге FIDE
Непомнящий поднялся на 22-е место в рейтинге FIDE
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прибавил одну позицию и поднялся на 22-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE)
Непомнящий поднялся на 22-е место в рейтинге FIDE

Российский шахматист Непомнящий поднялся на 22-е место в рейтинге FIDE

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прибавил одну позицию и поднялся на 22-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На счету Непомнящего 2723 очка. Рейтинг по-прежнему возглавляет норвежец Магнус Карлсен (2840 очков), вторым идет американец Хикару Накамура (2810), третье место занимает его соотечественник Фабиано Каруана (2795).
Россиянин Дмитрий Андрейкин (2710) сохранил за собой 27-е место. Далее среди россиян располагаются бронзовый призер Кубка мира россиянин Андрей Есипенко (34-е место; 2698), Петр Свидлер (42; 2682), Даниил Дубов (45; 2672), Эрнесто Инаркиев (63; 2653), Александр Морозевич (64; 2653), Володар Мурзин (67; 2652), Александр Грищук (73; 2645), Владислав Артемьев (82; 2641).
У женщин в рейтинге по-прежнему лидирует китаянка Хоу Ифань, на счету которой 2596 баллов. Второе и третье места соответственно занимают ее соотечественницы Чжу Цзиньэр (2578) и Лэй Тинцзе (2566).
Россиянка Александра Горячкина, потеряв одну позицию, опустилась на седьмое место с 2534 очками. В топ-10 также располагаются Екатерина Лагно (9; 2508) и Полина Шувалова (10; 2502). Далее в рейтинге идут Лея Гарифуллина (23; 2454), Анна Шухман (29; 2431), Валентина Гунина (52; 2393), Ольга Гиря (54; 2389), Карина Амбарцумова (57; 2385), Алиса Галлямова (71; 2368), Алина Бивол (74; 2367), Екатерина Гольцева (79; 2364) и Анастасия Боднарук (85; 2357).
