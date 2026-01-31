Рейтинг@Mail.ru
В столице Чили напали на съемочную группу РЕН ТВ
10:27 31.01.2026 (обновлено: 10:35 31.01.2026)
В столице Чили напали на съемочную группу РЕН ТВ
Неизвестный напал на съемочную группу НИИ РЕН ТВ в столице Чили Сантьяго, пострадали ведущий Алексей Корзин и оператор, сообщил телеканал. РИА Новости, 31.01.2026
сантьяго (город), чили, в мире
Сантьяго (город), Чили, В мире
В столице Чили напали на съемочную группу РЕН ТВ

В Сантьяго неизвестный поранил ведущего и оператора съемочной группы НИИ РЕН ТВ

© Фото : РЕН ТВ|Новости/TelegramНеизвестный напал на съемочную группу НИИ РЕН ТВ в столице Чили Сантьяго
Неизвестный напал на съемочную группу НИИ РЕН ТВ в столице Чили Сантьяго - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Фото : РЕН ТВ|Новости/Telegram
Неизвестный напал на съемочную группу НИИ РЕН ТВ в столице Чили Сантьяго
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Неизвестный напал на съемочную группу НИИ РЕН ТВ в столице Чили Сантьяго, пострадали ведущий Алексей Корзин и оператор, сообщил телеканал.
"На съемочную группу НИИ РЕН ТВ напали в Сантьяго! Отморозок разбил бутылку о голову ведущего Алексея Корзина и порезал руку оператору", - сообщило РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Как уточняет телеканал, нападавший попытался завладеть телефонами и аппаратурой, однако не смог, получив отпор.
 
Сантьяго (город)ЧилиВ мире
 
 
