https://ria.ru/20260131/napadenie-2071396324.html
В столице Чили напали на съемочную группу РЕН ТВ
В столице Чили напали на съемочную группу РЕН ТВ - РИА Новости, 31.01.2026
В столице Чили напали на съемочную группу РЕН ТВ
Неизвестный напал на съемочную группу НИИ РЕН ТВ в столице Чили Сантьяго, пострадали ведущий Алексей Корзин и оператор, сообщил телеканал. РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T10:27:00+03:00
2026-01-31T10:27:00+03:00
2026-01-31T10:35:00+03:00
сантьяго (город)
чили
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071396600_0:103:1417:900_1920x0_80_0_0_37bd105b04be69d0452558fd58807c5c.jpg
сантьяго (город)
чили
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071396600_0:92:1417:1156_1920x0_80_0_0_8ce67316c9cfb4f538ff4edc546c3f20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сантьяго (город), чили, в мире
Сантьяго (город), Чили, В мире
В столице Чили напали на съемочную группу РЕН ТВ
В Сантьяго неизвестный поранил ведущего и оператора съемочной группы НИИ РЕН ТВ
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Неизвестный напал на съемочную группу НИИ РЕН ТВ в столице Чили Сантьяго, пострадали ведущий Алексей Корзин и оператор, сообщил телеканал.
«
"На съемочную группу НИИ РЕН ТВ напали в Сантьяго! Отморозок разбил бутылку о голову ведущего Алексея Корзина и порезал руку оператору", - сообщило РЕН ТВ в своем Telegram-канале.
Как уточняет телеканал, нападавший попытался завладеть телефонами и аппаратурой, однако не смог, получив отпор.