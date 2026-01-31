Рейтинг@Mail.ru
В Нальчике СК возбудил дело после частичного обрушения памятника - РИА Новости, 31.01.2026
19:41 31.01.2026
В Нальчике СК возбудил дело после частичного обрушения памятника
В Нальчике СК возбудил дело после частичного обрушения памятника - РИА Новости, 31.01.2026
В Нальчике СК возбудил дело после частичного обрушения памятника
Следователи возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения облицовки памятника защитникам Нальчика, павшим в годы Великой Отечественной войны
происшествия
нальчик
россия
кабардино-балкарский государственный университет им. х.м. бербекова
следственный комитет россии (ск рф)
нальчик
россия
происшествия, нальчик, россия, кабардино-балкарский государственный университет им. х.м. бербекова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нальчик, Россия, Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нальчике СК возбудил дело после частичного обрушения памятника

В Нальчике СК возбудил уголовное дело после частичного обрушения памятника

НАЛЬЧИК, 31 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения облицовки памятника защитникам Нальчика, павшим в годы Великой Отечественной войны, сообщило СУСК РФ по Кабардино-Балкарии.
Ранее ведомство сообщило, что проводит проверку после того, как из-за халатного отношения ответственных должностных лиц к содержанию и реставрации памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, расположенный в сквере на улице Толстого в Нальчике, получил значительные повреждения наружных отделочных плит, в результате произошло его частичное разрушение.
Памятник Героям Первой мировой в Пскове - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
В Пскове спасли от разрушения памятник героям Первой мировой войны
18 августа 2025, 15:54
"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по КБР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), по факту частичного разрушения мемориала защитникам города Нальчика, погибшим в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до трех месяцев ареста.
По версии следствия, мемориал частично обрушился "вследствие необеспечения ответственными должностными лицам органов власти его сохранности и в отсутствие проведения своевременной реставрации".
Региональная прокуратура сообщила, что проводит собственную проверку по факту частичного обрушения мемориала, по результатам которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства об объектах культурного наследия.
Набережная Приморск-Ахтарска, Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Губернатор Кубани поручил разработать план по сохранению памятников
19 сентября 2024, 02:53
 
ПроисшествияНальчикРоссияКабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. БербековаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
