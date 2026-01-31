В Нальчике СК возбудил дело после частичного обрушения памятника

НАЛЬЧИК, 31 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения облицовки памятника защитникам Нальчика, павшим в годы Великой Отечественной войны, сообщило СУСК РФ по Кабардино-Балкарии.

Ранее ведомство сообщило, что проводит проверку после того, как из-за халатного отношения ответственных должностных лиц к содержанию и реставрации памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, расположенный в сквере на улице Толстого в Нальчике , получил значительные повреждения наружных отделочных плит, в результате произошло его частичное разрушение.

"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по КБР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), по факту частичного разрушения мемориала защитникам города Нальчика, погибшим в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до трех месяцев ареста.

По версии следствия, мемориал частично обрушился "вследствие необеспечения ответственными должностными лицам органов власти его сохранности и в отсутствие проведения своевременной реставрации".