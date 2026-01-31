https://ria.ru/20260131/nalchik-2071467214.html
В Нальчике СК возбудил дело после частичного обрушения памятника
В Нальчике СК возбудил дело после частичного обрушения памятника - РИА Новости, 31.01.2026
В Нальчике СК возбудил дело после частичного обрушения памятника
Следователи возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения облицовки памятника защитникам Нальчика, павшим в годы Великой Отечественной войны, сообщило... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T19:41:00+03:00
2026-01-31T19:41:00+03:00
2026-01-31T19:41:00+03:00
происшествия
нальчик
россия
кабардино-балкарский государственный университет им. х.м. бербекова
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071429834_0:0:1195:673_1920x0_80_0_0_e2dd2c410f0c7534aeed24a584dce733.jpg
https://ria.ru/20250818/pskov-2036082935.html
https://ria.ru/20240919/pamyatniki-1973541697.html
нальчик
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071429834_0:0:1195:897_1920x0_80_0_0_265e38d708bfa4d6aaef3720904c1459.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нальчик, россия, кабардино-балкарский государственный университет им. х.м. бербекова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нальчик, Россия, Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нальчике СК возбудил дело после частичного обрушения памятника
В Нальчике СК возбудил уголовное дело после частичного обрушения памятника
НАЛЬЧИК, 31 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения облицовки памятника защитникам Нальчика, павшим в годы Великой Отечественной войны, сообщило СУСК РФ по Кабардино-Балкарии.
Ранее ведомство сообщило, что проводит проверку после того, как из-за халатного отношения ответственных должностных лиц к содержанию и реставрации памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, расположенный в сквере на улице Толстого в Нальчике
, получил значительные повреждения наружных отделочных плит, в результате произошло его частичное разрушение.
"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по КБР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ
(халатность), по факту частичного разрушения мемориала защитникам города Нальчика, погибшим в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении
.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до трех месяцев ареста.
По версии следствия, мемориал частично обрушился "вследствие необеспечения ответственными должностными лицам органов власти его сохранности и в отсутствие проведения своевременной реставрации".
Региональная прокуратура сообщила, что проводит собственную проверку по факту частичного обрушения мемориала, по результатам которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства об объектах культурного наследия.