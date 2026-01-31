Рейтинг@Mail.ru
В Центре финграмотности рассказали, как понять, что звонит аферист - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:24 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/moshenniki-2071375765.html
В Центре финграмотности рассказали, как понять, что звонит аферист
В Центре финграмотности рассказали, как понять, что звонит аферист - РИА Новости, 31.01.2026
В Центре финграмотности рассказали, как понять, что звонит аферист
Мошенники, чтобы добиться своего, давят, требуя принять решение здесь и сейчас, провоцируют сильные эмоции, механика одна: создать панику или ажиотаж, чтобы... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T05:24:00+03:00
2026-01-31T05:24:00+03:00
общество
россия
мошенники
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_39210ef9a72ea4dabc416bbf31d14bf7.jpg
https://ria.ru/20260131/moshenniki-2071370819.html
https://ria.ru/20260130/moshenniki-2071291998.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8def6299c5e6a4a97a4f9d4bf115294e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, мошенники, мошенничество
Общество, Россия, мошенники, Мошенничество
В Центре финграмотности рассказали, как понять, что звонит аферист

РИА Новости: мошенники провоцируют сильные эмоции, чтобы добиться своего

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Мошенники, чтобы добиться своего, давят, требуя принять решение здесь и сейчас, провоцируют сильные эмоции, механика одна: создать панику или ажиотаж, чтобы отключить критическое мышление, заявила РИА Новости руководитель программ корпоративного благополучия сервиса "ФинЗдоровье" Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина.
На вопрос, в какой момент телефонного разговора пора понять, что на другом конце аферист, она ответила: "Главный маркер – это срочность". "Как только звонящий начинает давить, требуя принять решение здесь и сейчас, провоцировать сильные эмоции – это красный флаг размером с Красную площадь", - заметила собеседница агентства.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Эксперт назвала две эмоции, на которых играют мошенники
03:30
По ее словам, "обычно жертву пытаются раскачать на сильные эмоции, это может быть страх ("Ваши счета взломаны!") или, наоборот, эйфория ("Вы выиграли миллион, нужно срочно подтвердить!")".
"Механика одна: создать панику или ажиотаж, чтобы отключить критическое мышление", - подчеркнула эксперт.
"Вам внушают: времени нет, думать некогда. Возникает эффект туннельного мышления: вы видите только проблему и единственное "спасительное" решение, которое вам любезно предлагает… кто? Правильно - мошенник. Человеку даже вообще не приходит в голову положить трубку, позвонить в банк или близким", - заключила Колбасина.
Полный текст интервью читайте на сайте 1prime.ru в 10.00 мск.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Эксперт по финграмотности рассказала, как мошенники находят своих жертв
Вчера, 16:47
 
ОбществоРоссиямошенникиМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала