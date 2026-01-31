В Центре финграмотности рассказали, как понять, что звонит аферист

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Мошенники, чтобы добиться своего, давят, требуя принять решение здесь и сейчас, провоцируют сильные эмоции, механика одна: создать панику или ажиотаж, чтобы отключить критическое мышление, заявила РИА Новости руководитель программ корпоративного благополучия сервиса "ФинЗдоровье" Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина.

На вопрос, в какой момент телефонного разговора пора понять, что на другом конце аферист, она ответила: "Главный маркер – это срочность". "Как только звонящий начинает давить, требуя принять решение здесь и сейчас, провоцировать сильные эмоции – это красный флаг размером с Красную площадь", - заметила собеседница агентства.

По ее словам, "обычно жертву пытаются раскачать на сильные эмоции, это может быть страх ("Ваши счета взломаны!") или, наоборот, эйфория ("Вы выиграли миллион, нужно срочно подтвердить!")".

"Механика одна: создать панику или ажиотаж, чтобы отключить критическое мышление", - подчеркнула эксперт.

"Вам внушают: времени нет, думать некогда. Возникает эффект туннельного мышления: вы видите только проблему и единственное "спасительное" решение, которое вам любезно предлагает… кто? Правильно - мошенник. Человеку даже вообще не приходит в голову положить трубку, позвонить в банк или близким", - заключила Колбасина.