https://ria.ru/20260131/moshenniki-2071367371.html
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с блокировкой счета
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с блокировкой счета - РИА Новости, 31.01.2026
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с блокировкой счета
Мошенники в феврале могут пугать россиян блокировкой счета за якобы аномальное количество переводов через СБП, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T02:12:00+03:00
2026-01-31T02:12:00+03:00
2026-01-31T02:12:00+03:00
общество
россия
мошенники
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975551722_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_31e32836ace136b35c5824af858bc4c9.jpg
https://ria.ru/20260130/moshenniki-2071291998.html
https://ria.ru/20251011/moshenniki-2047284842.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975551722_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_4054a948206f9982a6bf0e39496bd6b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, мошенники, мошенничество
Общество, Россия, мошенники, Мошенничество
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с блокировкой счета
РИА Новости: мошенники могут пугать россиян блокировкой счета
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Мошенники в феврале могут пугать россиян блокировкой счета за якобы аномальное количество переводов через СБП, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"На телефон поступает звонок или смс, якобы от службы безопасности банка. Содержание может быть следующим: "В январе с вашего аккаунта было совершено аномально много переводов через СБП. Подтвердите, что это вы, назвав код из смс/ переведя средства на "проверочный" счет", - предупредили в пресс-службе.
Там рассказали, что целевая группа такой мошеннической схемы - это клиенты банков, активно пользовавшиеся СБП в праздники.
Эксперты отмечают, что такая схема актуальна для февраля, так как многие в январе действительно совершали много переводов (подарки, оплата праздников, подарки детям).
"Страх перед блокировкой счета из-за "подозрительной активности" делает людей сговорчивыми", - указывают эксперты.
В "Мошеловке" советуют при подозрительном звонке положить трубку и перезвонить в банк по официальному номеру с карты или сайта. Также там рекомендуют включить в настройках банковского приложения уведомления обо всех операциях.
"Служба безопасности банка никогда не попросит вас назвать код из смс, пароль или перевести деньги", - напомнили там.