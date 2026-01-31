Рейтинг@Mail.ru
02:12 31.01.2026
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с блокировкой счета
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с блокировкой счета
Мошенники в феврале могут пугать россиян блокировкой счета за якобы аномальное количество переводов через СБП, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы... РИА Новости, 31.01.2026
общество
россия
мошенники
мошенничество
общество, россия, мошенники, мошенничество
Общество, Россия, мошенники, Мошенничество
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с блокировкой счета

РИА Новости: мошенники могут пугать россиян блокировкой счета

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Мошенники в феврале могут пугать россиян блокировкой счета за якобы аномальное количество переводов через СБП, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"На телефон поступает звонок или смс, якобы от службы безопасности банка. Содержание может быть следующим: "В январе с вашего аккаунта было совершено аномально много переводов через СБП. Подтвердите, что это вы, назвав код из смс/ переведя средства на "проверочный" счет", - предупредили в пресс-службе.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Эксперт по финграмотности рассказала, как мошенники находят своих жертв
Вчера, 16:47
Там рассказали, что целевая группа такой мошеннической схемы - это клиенты банков, активно пользовавшиеся СБП в праздники.
Эксперты отмечают, что такая схема актуальна для февраля, так как многие в январе действительно совершали много переводов (подарки, оплата праздников, подарки детям).
"Страх перед блокировкой счета из-за "подозрительной активности" делает людей сговорчивыми", - указывают эксперты.
В "Мошеловке" советуют при подозрительном звонке положить трубку и перезвонить в банк по официальному номеру с карты или сайта. Также там рекомендуют включить в настройках банковского приложения уведомления обо всех операциях.
"Служба безопасности банка никогда не попросит вас назвать код из смс, пароль или перевести деньги", - напомнили там.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября 2025, 08:00
 
Общество Россия мошенники Мошенничество
 
 
