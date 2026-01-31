Рейтинг@Mail.ru
"Монако" — "Ренн": смотреть онлайн матч Лиги 1 31 января
Футбол
Футбол
 
22:05 31.01.2026
"Монако" — "Ренн": смотреть онлайн матч Лиги 1 31 января
"Монако" — "Ренн": смотреть онлайн матч Лиги 1 31 января
"Монако" встретится с "Ренном" в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу. РИА Новости Спорт, 31.01.2026
футбол
монако
ренн
чемпионат франции по футболу (лига 1)
анонсы и трансляции матчей
2026
монако, ренн, чемпионат франции по футболу (лига 1), анонсы и трансляции матчей
Футбол, Монако, Ренн, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1), Анонсы и трансляции матчей

"Монако" — "Ренн": смотреть онлайн матч Лиги 1 31 января

© Соцсети клубаФутболисты "Монако"
Футболисты Монако - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Соцсети клуба
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. "Монако" встретится с "Ренном" в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.
Во сколько начало
Встреча состоится в Монако и начнется в 23:05 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
31 января 2026 • начало в 23:05
Завершен
Монако
4 : 0
Ренн
33‎’‎ • Ансу Фати
(Фоларин Балогун)
50‎’‎ • Манес Аклиуш
(Александр Головин)
60‎’‎ • Мамаду Кулибали
(Мика Биерит)
89‎’‎ • Stanis Idumbo
(Мика Биерит)
