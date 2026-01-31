https://ria.ru/20260131/monako-renn-smotret-onlayn-2071444961.html
"Монако" — "Ренн": смотреть онлайн матч Лиги 1 31 января
"Монако" — "Ренн": смотреть онлайн матч Лиги 1 31 января - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
"Монако" — "Ренн": смотреть онлайн матч Лиги 1 31 января
"Монако" встретится с "Ренном" в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу. РИА Новости Спорт, 31.01.2026
2026-01-31T22:05:00+03:00
2026-01-31T22:05:00+03:00
2026-01-31T22:05:00+03:00
футбол
монако
ренн
чемпионат франции по футболу (лига 1)
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979433015_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_d090569b063b9618b34b3621f859f7f5.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979433015_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_b7373aa7a8b19767c9a0114de0121e75.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
монако, ренн, чемпионат франции по футболу (лига 1), анонсы и трансляции матчей
Футбол, Монако, Ренн, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1), Анонсы и трансляции матчей