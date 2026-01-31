Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии восстановили электроснабжение - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/moldavija-2071430139.html
В Молдавии восстановили электроснабжение
В Молдавии восстановили электроснабжение - РИА Новости, 31.01.2026
В Молдавии восстановили электроснабжение
Электроснабжение восстановлено на всех таможенных пунктах Молдавии, однако таможенное оформление по-прежнему ведут в ручную, сообщает таможенная служба... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T15:14:00+03:00
2026-01-31T15:14:00+03:00
в мире
молдавия
украина
кишинев
ион чебан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046869228_0:38:3156:1813_1920x0_80_0_0_c2c6ee02ad3e3f22b4ad4cadd718db46.jpg
https://ria.ru/20260131/elektrosnabzhenie-2071427708.html
молдавия
украина
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046869228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6364f85841b3b2fb090c8ef4ccc69ce2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, украина, кишинев, ион чебан
В мире, Молдавия, Украина, Кишинев, Ион Чебан
В Молдавии восстановили электроснабжение

В Молдавии на всех таможенных пунктах восстановили электроснабжение

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Линии электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 31 янв - РИА Новости. Электроснабжение восстановлено на всех таможенных пунктах Молдавии, однако таможенное оформление по-прежнему ведут в ручную, сообщает таможенная служба республики.
Ранее в субботу минэнерго республики заявило, что в ряде районов Молдавии произошло отключение электричества из-за серьезных проблем в электроэнергетической сети Украины. Мэр молдавской столицы Ион Чебан также сообщил, что большая часть Кишинева осталась без света, встали троллейбусы, местные власти пытаются решить проблему, подключив генераторы. В таможенной службе сообщили, что на нескольких пунктах пропуска временно прервано электроснабжение и осуществляется ручное таможенное оформление.
«
"В настоящее время электроснабжение всех пограничных таможенных пунктов восстановлено", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале таможни.
Поясняется, что работы по устранению технических неполадок продолжаются, в связи с этим таможенные процедуры временно проводятся в ручном режиме. Таможенная служба отмечает, что принимаются меры по устранению неполадок.
Заснеженные опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В Приднестровье восстановили электроснабжение
Вчера, 15:00
 
В миреМолдавияУкраинаКишиневИон Чебан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала