В Молдавии восстановили электроснабжение

КИШИНЕВ, 31 янв - РИА Новости. Электроснабжение восстановлено на всех таможенных пунктах Молдавии, однако таможенное оформление по-прежнему ведут в ручную, сообщает таможенная служба республики.
Ранее в субботу минэнерго республики заявило, что в ряде районов Молдавии произошло отключение электричества из-за серьезных проблем в электроэнергетической сети Украины. Мэр молдавской столицы Ион Чебан также сообщил, что большая часть Кишинева осталась без света, встали троллейбусы, местные власти пытаются решить проблему, подключив генераторы. В таможенной службе сообщили, что на нескольких пунктах пропуска временно прервано электроснабжение и осуществляется ручное таможенное оформление.
"В настоящее время электроснабжение всех пограничных таможенных пунктов восстановлено", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале таможни.
Поясняется, что работы по устранению технических неполадок продолжаются, в связи с этим таможенные процедуры временно проводятся в ручном режиме. Таможенная служба отмечает, что принимаются меры по устранению неполадок.
